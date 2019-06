Ein Toter bei Brand in Hochhaus in Wien

Bei einem Brand in einem Hochhaus in der Laarbergstraße in Wien-Favoriten ist eine Person ums Leben gekommen, drei weitere Betroffene wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Spital gebracht. Die Wiener Berufsfeuerwehr war mit insgesamt 90 Mann im Einsatz, der Brand war gegen 19.45 Uhr unter Kontrolle, hieß es in einer Aussendung.

Die Feuerwehr wurde kurz nach 18.00 Uhr alarmiert, dass im zweiten Stock eines Hochhauses ein Wohnungsbrand ausgebrochen war. Aus dem betroffenen Haus wurden dann mehrere Personen evakuiert, wobei eine Person nur mehr leblos geborgen werden konnte. Trotz Reanimationsversuchen der Berufsrettung verstarb das Opfer am Einsatzort. Drei weitere Verletzte wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Die Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt, sagte ein Feuerwehrsprecher der APA. Am späteren Abend war das Feuer unter Kontrolle. Der Einsatz wurde von Alarmstufe drei auf Alarmstufe zwei heruntergestuft.