Ein Toter bei Gasunfall: Bruder ringt mit dem Tod

Abzug an Gastherme dürfte nicht funktioniert haben — Für 64-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, 48-Jähriger wurde in letzter Minute gerettet

ST. JOHANN AM WALDE — Ein tragisches Ende nahm gestern die Feier dreier Männer im Innviertel — ein Brüderpaar, das in einem Anbau mit Gasheizung geschlafen hatte, erlitt eine schwere Kohlenmonoxidvergiftung. Der Ältere, ein 64-Jähriger aus Braunau, konnte nicht mehr gerettet werden, für den Jüngeren (48) kam die Hilfe gerade noch rechtzeitig.

Die beiden Männer hatten gemeinsam mit einem Freund (49) auf dessen Grundstück in St. Johann am Walde (Bezirk Braunau) gefeiert. Sie saßen in einem Anbau des Einfamilienhauses zusammen.

Gegen ein Uhr verabschiedete sich der Hausbesitzer, er ging ins Haus, um sich schlafen zu legen. Die Brüder blieben weiter in dem Raum — obwohl der Jüngere in der Gemeinde wohnt, wollten sie offensichtlich in der Garage übernachten. Die beiden dürften gar nicht bemerkt haben, dass der Abzug an der Therme nicht funktionierte und das Gas, während sie schliefen, ins Innere des Gebäudes gedrückt wurde.

Als der 49-Jährige am Donnerstag gegen 10.45 Uhr wach wurde, wollte er nach seinen Freunden sehen — und machte eine schlimme Entdeckung. Beide lagen reglos im Zimmer. Der Hausbesitzer zog die Männer noch ins Freie und setzte die Rettungskette in Gang. Bei dem 48-Jährigen hatten die Einsatzkräfte Erfolg — er konnte reanimiert werden und wurde im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 10“ ins Klinikum Wels geflogen. Laut Auskunft aus dem Spital befand sich der Mann gestern aber in einem kritischen Zustand. Für seinen Bruder kam jede Hilfe zu spät. Die Leichenbeschau ergab, dass der 64-Jährige durch die Kohlenmonoxidvergiftung verstarb.