Bei einem Wohnhausbrand in der Nacht auf Freitag ist in Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf a. d. Krems) ein Mann ums Leben gekommen.

Dieser befand sich im Schlafzimmer, seine Identität war am Vormittag noch nicht geklärt. Ein Nachbar hatte gegen 0.30 Uhr Flammen gesehen und die Feuerwehr alarmiert.

Einsatzkräfte stießen bei den Löscharbeiten auf den Toten. Das Feuer zerstörte das gesamte Haus, die Brandursache war vorerst offen, so die Polizei.