Ein Toter und vier Verletzte bei Unfall in Niederösterreich

Ein schwerer Unfall in Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten-Land) hat am Sonntag einen Toten und vier Verletzte gefordert. Fünf Niederösterreicher, laut Polizei zwischen 19 und 26 Jahre alt, waren gemeinsam mit dem Auto unterwegs, als der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und von der Straße abkam. Der Pkw kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen, bevor er in ein verlassenes Gebäude krachte, berichtete die Feuerwehr. Für einen 22-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Bei dem Todesopfer handelt es sich laut Landespolizeidirektion Niederösterreich um einen Mitfahrer, der beim Aufprall, ebenso wie ein zweiter, aus dem Auto geschleudert wurde. Zwei junge Männer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die beiden anderen wurden ebenfalls verletzt. Der 22-jährige Lenker des Pkw soll laut Polizei viel zu schnell unterwegs gewesen sein und deshalb die Kontrolle verloren haben.

Die Wucht des Aufpralls dürfte laut Feuerwehr heftig gewesen sein, sogar das erste Obergeschoss des verlassenen Gebäudes sei schwer beschädigt. Beim Eintreffen habe sich den Einsatzkräften ein „Bild der Verwüstung“ gezeigt. Für die Dauer des Einsatzes war die Mariazeller Straße (B20) über eine Stunde gesperrt. Die Feuerwehren Wilhelmsburg-Stadt und St. Pölten-St.Georgen waren mit 35 Mitgliedern und sieben Fahrzeugen an Ort und Stelle.