Ein UFO auf Reisen

Das Perger Kulturraumschiff „N.O.A.H. Galactica“ ist vom Mühlviertel aus zur BestOff-Jahresausstellung der Kunstuniversität Linz „geflogen“.

Die Crew wird mit ihrem Raumschiff vom 9. Juni bis 3. Juli am Linzer Hauptplatz Nr. 6 für Aufsehen sorgen.

Das Projekt der Künstlerin Josseline Engeler war 2019 Teil des Festival der Regionen. Im Zuge des Projekts „LETTERS TO THE FUTURE“ haben Schüler Briefe an die Zukunft verfasst und mit Künstlern und Lehrern das Raumschiff akustisch und visuell gestaltet.

So kann den Bedürfnissen einer Generation, die unter den Eindrücken einer Pandemie aufwachsen muss, Ausdruck verliehen werden. Das Projekt „LETTERS TO THE FUTURE“ wird im Anschluss vom 12. bis 31. Juli auch in Perg ausgestellt.