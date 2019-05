Ein unsinniger Abend mit Pferden

Von Renate Wagner

Die Stücke von René Pollesch (57) sind immer gleich. Dieser Theater-Text-und-Performance-Macher findet immer eine Handvoll getreuer, hochrangiger Schauspieler, meist Martin Wuttke, früher Sophie Rois, derzeit verlässlich Birgit Minichmayr, die bei ihm mitmachen. Und mit ihnen gestaltet er in Eigenregie Abende, an denen furchtbar viel und Unverständliches geredet wird. Das Burgtheater, das die neueste Pollesch-Kreation „Deponie Highfield“ nun als Koproduktion mit den Wiener Festwochen im Akademietheater zur Uraufführung brachte, stellt folgendes Zitat auf das Programmheft: „Ich versuche gerade, durch die Grundzüge der Repräsentation herauszufinden, warum ich dich so schnell vergessen habe. Verstehst du?“ Ehrlich gesagt: nein.

Große Schauspieler blödeln sich durch Text

Aber man hat längst gelernt, dass man aus Pollesch-Abende keine geistigen Erkenntnisse mitnimmt. Man darf nur großen Schauspielern zusehen, wie sie sich durch den Text blödeln, wobei sie manchmal so unsicher sind — es zumindest bei der Premiere noch waren —, dass die am Bühnenrand stehende Souffleuse schwer und hörbar beschäftigt war, die sinnlosen Textkapriolen weiter zu treiben. Zumal die Schauspieler nebenbei sehr damit beschäftigt waren, auf Pferde auf- und von ihnen wieder herunter zu steigen. Denn das frappierte beim Betreten des Zuschauerraums: Sieben Lipizzaner, sechs weiß, einer noch braun, standen unglaublich „lebensecht“ auf der Bühne, obwohl sie es natürlich nicht waren — sie waren letztlich der Clou des Abends.

Western-Musik erklang, die Darsteller fuchtelten mit Revolvern, aber die „glorreichen Sieben“ waren sie doch nicht, sondern nur fünf, ein Herr und vier Damen, die in Pollesch-Regie (vielmehr lässt er sie angeblich tun und auch sprechen, was sie wollen) hier eindreiviertel pausenlose Stunden nicht ohne Mühe absolvierten.

Im Mittelpunkt: „Tatort“- Kommissar Martin Wuttke

Im Zentrum der Hahn im Korb, Martin Wuttke, berühmt als „Tatort“-Kommissar, brillant als immer „schräger“ Darsteller auf Theaterbrettern.

Er hatte an diesem Abend keine Konkurrenz zu fürchten, während der Text auf die vier Damen so gleichwertig verteilt war, dass keine das Ruder an sich reißen konnte — nicht die „Stars“, die Oberösterreicherin Birgit Minichmayr und Caroline Peters, weil der Nachwuchs Irina Sulaver und Kathrin Angerer auch heftig am sinnlosen Werk war.

Weil „Lipizza“ so ähnlich klingt wie „Ibiza“, konnte man die wohlfeile Pointe nicht am Boden liegen lassen. Was soll’s, es war ohnedies ein Abend, der sich dem Unsinn verschrieben hatte, also kam es darauf nun auch nicht mehr an … Das Publikum feierte die aufopfernden Darsteller.