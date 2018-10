Ein vergessenes Werk als Erfolg

Von Georgina Szeless

Der gebürtige Dalmatiner und Wahl-Wiener Franz von Suppé (1819-1895) gehört zu den beinahe vergessenen Komponisten des 19. Jahrhunderts. Heute ist Suppé hauptsächlich durch seine prächtigen Ouvertüren bekannt, niemand Geringerer an Sir Georg Solti hat sie vor Jahrzehnten eingespielt, eine wahre Referenzaufnahme.

Das Brucknerhaus setzte Suppés „Der Teufel auf Erden“ am Freitag auf ihr Programm, was auch das Publikum mit einem immerhin respektablen Besuch quittierte. Dass die Ausgrabung des Werkes möglich wurde, ist das Verdienst von Hans-Dieter-Roser, der die handgeschriebene Partitur in der Wiener Rathausbibliothek entdeckte. Gelohnt hat es sich auf jeden Fall, davon konnte man sich den ganzen Abend überzeugen. Das Werk sprüht vor Einfällen, die Musik ist den Erfordernissen der einzelnen Akte kongenial angepasst, auch die Handlung ist einfallsreich und überaus komisch, ohne in billige Klischees abzufallen.

Die konzertante Aufführung wurde allen Ansprüchen gerecht und dies ohne eine Ausstattung der Bühne, die als Ersatz fantasievoll beleuchtet wurde. Die Dialoge wurden pointenreich serviert, die musikalische Umsetzung schlichtweg optimal realisiert. Angeführt vom Höllenfürsten „Satanas“ von Matthäus Schmidlechner und dem „Mephistofeles“ von Adrian Eröd, dessen Weltkarriere vor 20 Jahren in Linz begonnen hatte, agierte das Ensemble mit unbändiger Spielfreude und fand zu stimmlichen Höhenflügen. Ilia Staple hat sich in ihrer bisherigen Laufbahn (nicht nur) zu einer Operettensängerin von Format entwickelt, die mit Charme, Ausstrahlung und einer perfekten Stimmführung besticht. Die beiden Tenöre Domen Fajfar und Juhyuk Kim überzeugten ebenso wie der stimmgewaltige Tomaz Kovacic und die Damen Nicole Lubinger, Sinja Maschke und Willemijn Spierenburg. Ein Extralob gebührt dem von Martin Zeller und Csaba Grünfelder einstudierten Extrachor des Landestheaters Linz, der klangschön und animiert seine Flexibilität nicht nur beim Wechsel der Garderoben auskostete. Das Johann Strauß-Ensemble spielte unter Ingo Ingensand exakt und mit tadelloser Homogenität. In die instrumentale Besetzung war auch die Orgel eingebunden (Andreas Etlinger). Summa summarum also ein fantastischer, unterhaltsamer Abend. Das Publikum war begeistert.