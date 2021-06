Ein Verletzter bei Alko-Unfall in Leonding bei Linz

Bei einem Verkehrsunfall in Leonding (Bezirk Linz-Land) ist am Samstag in den frühen Morgenstunden ein 39-jähriger Oberösterreicher verletzt worden.

Der Mann war gerade mit seinem Pkw von der Haidfeldstraße in Richtung Ehrenfellnerstraße gefahren, als er auf Höhe der Meixnerkreuzung vom Wagen eines alkoholisierten 24-jährigen Niederösterreichers erfasst wurde. Dieser hatte eine rote Ampel übersehen.

Der Alkotest bei dem Niederösterreicher ergab laut Polizei einen Wert von 1,76 Promille. Der Mann musste den Führerschein abgeben.

Der 39-Jährige wurde ins UKH Linz eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.