Ein Versuch der Klärung

Elsa wusste es nicht besser. Schon im Kindesalter steckte der Opa sie in eine Wehrmacht-Uniform und ließ sich als Bolschewik verkleidet von ihr abknallen. Die germanische Mythologie wurde ihr ebenso eingebläut wie die Härte, die sie trotz Schmerzen zeigen musste.

Dass es Thorsten, ein waschechter Neonazi, war, der ihr ihr deutsches Herz raubte, sie ehelichte und schwängerte, war kein Wunder, sondern Ergebnis konsequenter Anerziehung einer nationalsozialistischen Weltanschauung, die sie so ungebremst an ihre beiden Kinder weitergab.

Frank Geiger und Mohammad Farokhmanesh haben sich in „Kleine Germanen“ jenem Phänomen zugewandt, das, so lässt es die Mischung aus Dokumentations- und Animationsfilm vermuten, in Deutschland und Österreich um sich greift: Die Erziehung von Kindern in einem demokratiefeindlichen, rechten Umfeld. Neben Elsas Geschichte kommen „Persönlichkeiten“ wie Martin Sellner von der Identitären Bewegung Österreich zu Wort, aber auch Experten, etwa aus dem universitären Umfeld.

Der Film liefert gestalterisch einen neuen Ansatz, inhaltlich viel Bekanntes, was jedoch nicht weniger erschreckend ist. Wohin steuert unsere Gesellschaft? Ein weiterer Versuch der Klärung.