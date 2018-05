Ein verworrener Knäuel

Von Eva Hammer

Viele Geschichten ergeben sich, wenn sechs Generationen der Bestattungsfirma Toplavic den Betrieb gemeinsam führen, noch mehr, wenn der Tod „unerwartet und ohne Grund“ den Ältesten 146-jährig holt, zumal der gerade heiraten wollte. Premiere der „Balkanoperette“ von Dimitre Dinev und Nebojsa Krulanovic war am Freitag in den Kammerspielen.

Vorsorglich hat jeder sein gefälschtes Testament schon in der Tasche. Rundum braut sich Verhängnisvolles zusammen. Ein mafiöser Erpresser kennt das kriminelle Sarg-Recycling der Totengräber. Ein US-Soldat, einst gerettet nach einem Fallschirmabsturz, treibt es mit der Domina des Alten, nach deren Peitsche aber auch alle anderen Generationen tanzen. Den Alten jedoch heiraten, das passt denen gar nicht. Da wäre ja die angeheiratete Ururgroßmutter gleich mit dem Ururenkel und — sie hätte Erbansprüche. Der US-Falott hintertreibt eine Romeo-und-Julia-Geschichte zwischen dem Jüngsten der Bestatter und der Tochter des Erpressers, schnappt sich die Schöne selber, wird im gerade erfundenen Krematoriumsofen zum ersten erfolgreichen Versuchsobjekt.

Schwermütig dazu die Musik, komponiert vom Schauspielmusiker des Landestheaters, Nebojsa Krulanovic, noch schwerfälliger die vielen nur angerissenen Geschichten. Die Lieder leiden an holprig hausbackenen Texten. Und selbst wenn der Alkohol in Strömen fließt, kommt nur für Momente ein wenig Schwung in die temperamentlose Totengräberpartie. Nicht einmal beim finalen Treffen Aller im Jenseits wird es lustiger. Chaotisch befüllt ist auch die Witzkiste aus einer ungewissen Zeit, in der es Tito, Handys und Marx gibt. Inkonsequent verhalten sich die Charaktere der Inszenierung von Robin Telfer. Katharina Hoffmanns Domina wirkt aufgesetzt, Angela Waidmann glaubt man das Flittchen Kristina schwer. Die patscherten Männer, optisch witzig, irren durch verworrene Handlungsstränge. Aufheitern kann Horst Heiss als Billy Biton. Stimmung schaffen die Szenerien der Drehbühne (Bühne & Kostüme: Siegfried E. Mayer).

Dinev und Kruljanovic verarbeiten schwarzen Humor zu einem verworrenen Knäuel, dessen Auflösung auch nach mehr als zwei Stunden nicht gelingen will.