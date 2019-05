Ein Vorbild für gelungene Inklusion

„Das ist Inklusion pur“ — auch Behindertensport-Routinier Walter Ablinger ist von der 6. Auflage der Internationalen Austria Cycling-Tour begeistert. Denn von Donnerstag bis Sonntag kämpfen in Oberösterreich nicht nur die Para-Sportler auf ihren Handbikes, Renn- und Dreirädern um Siege, sondern erstmals gleichzeitig auch Hobby-Radsportler. Die vier Etappen finden in Gallspach, Altenhofen/Haag am Hausruck, Bad Hall und Schwanenstadt statt. Aktuell sind 84 Behindertensportler und 40 Hobbysportler gemeldet.

Während für Letztere vor allem der Genuss einer abgesperrten Strecke und der Spaß im Vordergrund stehen, geht es für Ablinger & Co. um wichtige Punkte für die Paralympischen Spiele 2020 in Tokio.

„Je mehr Punkte eine Nation hat, desto mehr Starter sind erlaubt“, erklärte der 50-jährige Ablinger. Aktuell steht Österreich bei vier Startplätzen (3 Herren/1 Dame). Die Trauben hängen bei der diesjährigen Tour, die zu European Paracycling Games aufgewertet wurde, hoch. „So hart war es bisher noch nie“, zeigte Ablinger Respekt vor Strecke und Athletenfeld.t.h.

6. Upper-Austria-Cycling-Tour

1. Etappe, Donnerstag, 13 Uhr: Rundstreckenrennen in Gallspach

2. Etappe, Freitag, 14.30: Bergrennen Altenhofen – Haag/H.

3. Etappe, Samstag, 13.30: Einzelzeitfahren in Bad Hall

4. Etappe, Sonntag, 13: Straßenrennen in Schwanenstadt