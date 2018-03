Ein vorentscheidendes Osterfest

Von Tobias Hörtenhuber

Nach der 2:4-Niederlage in Salzburg steht den Liwest Black Wings ein ganz entscheidendes Osterwochenende bevor. Denn im schlimmsten Fall kann die Eishockey-Saison für die Linzer nach den Spielen am Karsamstag zuhause (17.20/live ServusTV) und am Ostermontag auswärts (17.30) vorbei sein. Aber so weit will in der Stahlstadt keiner denken, denn noch steht es in der Semifinal-Serie gegen die „Roten Bullen“ nur 1:2.

Heimspiel-Level muss wieder erreicht werden

„Wir müssen uns das letzte Heimspiel in Erinnerung rufen (3:1/Anm.)“, meinte Manager Christian Perthaler im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Denn während die Wings in Match drei nie richtig ins Spiel kamen, war dies beim Heimsieg ganz anders — und schon danach sagte Goalie Mike Ouzas: „Wir haben ein neues Level erreicht, aber wir müssen noch besser werden.“ Will heißen:

Die leidigen Strafen in der Anfangsphase unbedingt vermeiden. „Wenn man zu Beginn eine Strafe bekommt, ist es immer schwer ins Spiel zu finden“, erklärte Marc-Andre Dorion.

Die beiden offensiven Toplinien müssen wieder mehr Torchancen kreieren.

Linie drei mit Andreas Kristler, Patrick Spannring und Kapitän Philipp Lukas braucht den vierten sehr guten Tag im vierten Spiel.

Die vierte Linie muss für mehr Entlastung sorgen. „Da ist Salzburg sicher im Vorteil“, weiß Perthaler. Am Ende könnte es eine Sache der Kräfte werden.

„Die besten Fans der Liga“, wie der BWL-Spieler stets betonen, müssen trotz Osternestsuchens zum vierten und fünften Mal in dieser Serie über sich hinauswachsen.

EBEL, Halbfinale (best-of-7), 3. Spiel: Vienna Capitals – HCB Südtirol 2:3 n.V. (1:0, 0:0, 1:2; 0:1). Serie: 1:2.

4. Spiel, Samstag, 17.20 (live Servus TV): Black Wings Linz – Salzburg; 18 (live Sky): Südtirol – Vienna.

5. Spiel, Montag, 17.20/17.30: Salzburg – Black Wings, Südtirol – Vienna.

Weitere Termine (falls nötig): 4. und 6. April.