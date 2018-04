Ein Wald im Glas

Text: Melanie Wagenhofer

Man kann auf noch so kleinem Raum eine Wildblumenwiese anlegen, einen Regenwald, einen Miniteich oder einen Nutzgarten, in dem Obst und Gemüse gedeihen. Holly Farrell zeigt, wie man ganze Landschaften und Lebensräume in Mini-Form angelegt.

Die Ideen eignen sich für Leute mit schmalem Geldbörsel, wenig Platz und wenig Zeit. Denn: Selbst das kleinste Grün tut gut. Viele Vorschläge können auch Kinder umsetzen, einiges ist in seinem Mikrokosmos unabhängig von der Jahreszeit. Als Garten kann ein Marmeladeglas ebenso dienen wie eine Teekanne, eine Kiste oder ein Pflanzenterrarium. Und weil alles klein gehalten ist, nutzt man den Raum aus: Hier grünt es horizontal ebenso wie vertikal. Ideal sind Pflanzen im 9-cm-Topf. Die Pflege funktioniert wie im Garten sonst auch: Gießen, totes Material entfernen, Jäten, Rückschnitt …

Gartenschere wird zum Rasenmäher

Na, dann los: Wie wäre es mit einem Weidenwald mit Frühlingsblühern, einer Sommerwiese oder einem Winterwald? Ein üppiger Dschungel im Glas ist ideal fürs Zimmer und verfügt wie der Regenwald über mehrere Etagen. Oder man gestaltet einen kleinen Lebensraum mit Sukkulenten. Jedes der vorgestellten Systeme ist mit einer Anleitung und Pflegetipps versehen, Zeichnungen veranschaulichen die Vorgehensweise, geeignete Pflanzen werden vorgestellt. Steckhölzer komplettieren, was natürlich gewachsen ist. Sogar ein Rasenstück kann in einer Kiste toll ausschauen, dafür verwendet man Rollrasen und bettet das Grün in alte Paletten. Und die Gartenschere wird zum Rasenmäher. Oder Sie machen aus der Kiste einen Garten, den auch Insekten gern anfliegen: für eine blühende Wiese mit Klee einfach Samen säen. Am Rand passen kleine Pflanzen, die für Abwechslung sorgen. Zwiebel von Frühjahrs- und Herbstblühern doppelt so tief in die Kiste stecken wie sie hoch sind. Aus einer winzigen Schale wird ein kleiner Teich, leere Schneckenhäuser fungieren als Blumentöpfe. Das kleine Reich sollte gut und regelmäßig gegossen werden, Flüssigdünger schadet nicht. Kleine Tierchen locken auch bepflanzte alte Aststücke oder Baumstümpfe an.

Als Kräutergarten eignet sich ein verschoben gestapeltes Arrangement aus hohlen Betonsteinen, in dessen Öffnungen jeweils eine Pflanze (Rosmarin, Thymian, Lavendel, Oregano, Kamille, Duftpelargonien…) Platz findet. Ideal für Balkon oder an einer sonnigen Wand. Aus immer kleiner werdenden mit Erde gefüllten Blumentöpfen, die übereinander gestapelt werden, wird ein Erdbeerturm, über den die Pflanzen wuchern. Eine Bambusstange oder ein anderer Stab wird von oben nach unten durch die Drainagelöcher eingezogen. Und was passt besser in eine Teekanne als Teepflanzen? Minze, Zitronenverbene und Co anpflanzen und bei Bedarf pflücken. Weil keine Drainageloch vorhanden ist, sollte man vorsichtig wässern.

Den Moosfantasien sind keine Grenzen gesetzt

Sehr vielseitig ist Moos: Es füllt ansehnlich Gläser mit sanften grünen Hügeln, man kann damit grüne Graffitis auf Außenwänden gestalten und grüne Bilder für drinnen. Für Letzteres wird Moos in verschiedenen Grünschattierungen nach einem vorgezeichneten Motiv auf Wellpappe geleimt und täglich mit Wasser aus einer Sprühflasche besprüht. Die alte japanische Kunst Kokedama bedeutet so viel wie „in Moos gewickelt“. Dafür wird eine Pflanze in einen Ballen aus lehmartiger Erde gepackt und mit Moos und Schnur umwickelt. Die klassische Blumenampel wird mit großen Gläsern neu als hängender Garten interpretiert. Eine grüne Wand in Form einer Hydrokultur, mit Pflanzsäcken oder in Regenrinnen angelegt, eignet sich für Topf- und Salatpflanzen. Da darf man sich dann auf mehrere Ernten freuen.

„Pflanzenterrarien sind die ultimativen Minigärten“, heißt es im Buch. Man kann mit kleinen Glashäusern (Vasen, Apothekengläser, Marmeladengläser, Windlichter, Kugelaquarien und sogar Glühbirnen, die keine Abzugslöcher aufweisen sollten und über durchsichtiges Glas verfügen, damit die Pflanzen viel Licht abbekommen), die geschlossen oder offen funktionieren, eine Sandwüste ebenso gestalten wie einen Mooshügel. Auf Basis von Kies, Sand, Aktivkohle, die als Wasserfilter dient, Erde und Moos wächst hier auch Exotisches. Die kleine Welt lässt sich beliebig gestalten. So kann man sie mit Spielzeugfiguren oder Materialien wie Steinen, Terrakotta oder Holz gestalten. Offene Terrarien benötigen etwas Feuchtigkeit, die mit einer Sprühflasche gezielt gegeben werden kann. Bei geschlossenen Terrarien ist nach dem Verschließen in der Regel keine Pflege mehr nötig, es sei denn, es gibt Schimmelbefall, Pilze oder Schädlinge, dann müssen betroffene Teile entfernt werden. Zu stark wachsende Pflanzen müssen gestutzt werden. Ideal sind Grünpflanzen wie Farne, aber auch Begonien, Fichten oder Bergpfeffer gedeihen gut. Für Blütenpflanzen sind offene Terrarien besser geeignet, weil die Blüten aufgrund der hohen Feuchtigkeit in geschlossenen leicht verfaulen. Gute Kandidaten sind Usambaraveilchen und Orchideen oder Terrarienpflanzen in Miniaturzüchtungen.

Ein gut abgedichteter Eimer, Bottich oder Trog und schon ist die Basis für einen Miniteich gelegt. Und der funktioniert wie ein großer: Fürs Wasser finden sich Ufer-, Wasser- und Sauerstoffpflanzen, jeweils eine aus jeder Kategorie sollte vorhanden sein. Die Pflanzen werden in mit Sackleinen und Teicherde gefüllten Pflanzkörben ins Wasser gesetzt. Darunter werden Steine oder Ziegel so gelegt, dass Uferpflanzen die richtige Höhe erreichen. Seerosen auf den Boden setzen.

Wissen Sie, wie sich eine Ananas vermehrt? Aus dem Blattschopf wächst die neue Pflanze. Dafür muss dieser durch Drehen herausgezogen werden. Die unteren Blätter entfernen, den Strunk in ein Wassergefäß setzen, so dass die Krone über Wasser bleibt und an einen sonnigen Platz stellen. Haben sich Wurzeln von fünf bis zehn Zentimetern Länge gebildet, in eine Mischung aus Blumenerde und Sand (4:1) pflanzen, gut gießen. Unter guten Bedingungen bilden sich Früchte, das kann aber mehrere Jahre dauern …

Holly Farrell: Miniaturgärten. Indoor und Outdoor. Haupt, 144 S.,€ 22,70