Ein Wald wird wieder Wildnis

Die Idylle kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich hier vor nicht allzu langer Zeit ein Gemetzel ereignet hat: Die feindliche Armee ist längst weitergezogen. Hinterlassen hat sie kahle Gerippe, selbst die größten Riesen wurden gestürzt. Bevor es jetzt allzu martialisch wird: Wir befinden uns im Nationalpark Kalkalpen. Genauer am Raffelboden im Hintergebirge, also mitten im Kerngebiet des Nationalparks. Der Borkenkäfer hat auch hier unbarmherzig zugeschlagen. Tausende Bäume sind ihm zum Opfer gefallen. Allerdings, und das ist der Unterschied zu einem wirtschaftlich genützten Wald, hat man darauf verzichtet, das Schadholz zu entfernen. Das war bereits vor 25 Jahren. Seither gibt es in den Kerngebieten keine menschlichen Eingriffe mehr. „Natürlich hat es darüber heftige Diskussionen gegeben, letztendlich hat man sich aber entschlossen, die Natur sich selbst zu überlassen“, erzählt Nationalpark Forstmeister Hans Kammleitner.

Ganz untätig ist der Mensch freilich auch hier nicht geblieben. Allerdings nur als Beobachter. Man schaut genau, wie sich diese Entscheidung auswirkt. So haben die Mitarbeiter des Nationalparkbetriebes der Bundesforste vor fünf Jahren mit einer umfassenden Waldkartierung begonnen, um die Entwicklung zur Waldwildnis zu dokumentieren. Durch die vorhandenen historischen Daten war es möglich, einen Vergleich zur Vegetation der Gründungsjahre des Nationalparks zu ziehen.

Tempo überrascht

Die Ergebnisse sind auch für die Fachleute in dieser Form überraschend. „Die Zusammensetzung der Baumarten und die Struktur der Wälder ändern sich massiv. Das war zwar zu erwarten, aber mit dem Tempo, in dem sich der Wandel vollzieht, hätten wir nicht gerechnet“, so Kammleitner. Etwa am Beispiel „Fichte“. Mit rund 45 Prozent stellt sie den Hauptanteil der Baumarten im Nationalpark. Sie wird nicht mehr aufgeforstet oder im Zuge von Pflegeeingriffen gefördert. Bei Standorten unter 1000 Meter Seehöhe wächst sie heute seltener und wird zunehmend von der Buche verdrängt. Während der Anteil der Fichte in den letzten 25 Jahren um acht Prozent zurückgegangen ist, ist jener der Buche um 23 Prozent gestiegen. Ihr Anteil am Gesamtwaldbestand beträgt bereits 38 Prozent. Tendenz weiter steigend. Die Buche findet im Nationalpark optimale Verhältnisse vor. Sie ist von Natur aus sehr dominant und bildet geschlossene, schattenspendende Wälder mit spärlich entwickelter Strauch- und Krautschicht am Boden. In jungen Wäldern hat sich ihr Anteil praktisch verdoppelt.

Auch auf Kosten der Lärche, deren Anteil um 27 Prozent gesunken ist. Sie benötigt für die Verjüngung viel Sonneneinstrahlung. Dies ist oft nur auf Freiflächen nach Windwürfen der Fall. Ansonsten hat sie gegen die toleranteren Schattbaumarten keine Chance. Ein Schicksal, dass sie mit der Tanne teilt. Deren Anteil hat sich in den vergangenen 25 Jahren von einem ohnehin niedrigen Niveau (1,5 Prozent) um die Hälfte auf 0,7 Prozent reduziert. Von Natur aus müssten 15 bis 20 Prozent Tannen wachsen. Die Gründe für den allgemeinen niedrigen Stand sind die großflächigen Kahlhiebe während der Zeit der Holztrift, die Waldweide und das Wild. Die Tanne braucht den Schatten alter Bäume, um gut wachsen zu können. Der jüngste Rückgang begründet sich mit den Stürmen 2007 und 2008, dem viele alte Tannen zum Opfer fielen. Auch der Einfluss von Reh und Hirsch ist spürbar – sie nutzen die jungen Tannen gerne als Nahrungsquelle.

Natürliche Verhältnisse

Die Fachleute sind überzeugt, dass die nun festgestellten Tendenzen in erster Linie eine Entwicklung hin zu natürlichen Verhältnissen darstellen. Andererseits seien sie aber auch bereits ein erster Hinweis, wie sich die Waldökosysteme im Zuge des Klimawandels ändern könnten. Um hier jedoch genauere Aussagen treffen zu können, sei die Zeitspanne jedoch noch zu kurz, so Kammleitner. Dass die Fichte in tieferen Lagen keine große Zukunft mehr hat, sei allerdings bereits jetzt absehbar. rö

Österreichs Wald-Nationalpark

Der Nationalpark Kalkalpen ist der Wald-Nationalpark in Österreich. 87 Prozent der Gesamtfläche sind mit Wald bedeckt. Eine hohe Naturnähe mit 32 verschiedenen Waldbiotoptypen kennzeichnen den Nationalpark-Wald. 2017 wurden 5250 Hektar an hochwertigsten Buchenwaldflächen als UNESCO-Weltnaturerbe prämiert.

Älteste Bewohnerin lebte zur Zeit von Kolumbus

Das mittlere Alter der Wälder beträgt 108 Jahre und ist auf Grund der Stürme 2007/2008 und des Borkenkäferbefalls 2009 bis 2011, die die alten Wälder umwarfen und zum Absterben brachten, um fünf Jahre zurückgegangen. Gut 40 Prozent aller Wälder im Nationalpark sind trotzdem älter als 140 Jahre. 2012 wurde die älteste Buche des Alpenbogens im Nationalpark Kalkalpen entdeckt. Sie keimte vor 530 Jahren. Etwa zu dieser Zeit brach Christoph Kolumbus auf, um Amerika zu entdecken.

Totholz ist das Markenzeichen von Urwäldern und der Unterschied zu bewirtschafteten Wäldern. Der Anteil hat in den letzten 25 Jahren von durchschnittlichen 17 Festmetern pro Hektar Waldfläche auf 33 Festmeter zugenommen. Die abgestorbenen Bäume bilden reichhaltige Strukturen, die den Artenreichtum in der Tier- und Pflanzenwelt enorm fördern. Von rund 13.000 im Wald lebenden Pflanzen-, Pilz- und Tierarten sind etwa 4500 im Laufe ihrer Entwicklung auf Totholz angewiesen. Diesen Artenreichtum belegen die Forschungen: mehr als 1500 Schmetterlings-, 17 Fledermausarten sowie überdurchschnittliche Spechte- und Schnäppervorkommen.