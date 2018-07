Ein Weltmeister der gnadenlosen Effizienz

Von Roland Korntner

Vive la France! Der Fußball-Weltmeister heißt zum zweiten Mal nach 1998 Frankreich. Im torreichsten Endspiel seit 1958, als sich Brasilien gegen Schweden mit 5:2 durchsetzen konnte, und besten Finale seit langem triumphierten „Les Bleus“ in Moskau mit 4:2 (2:1) über ein unglückliches Kroatien.

Didier Deschamps zählt damit zu einem erlesenen Kreis, als erst dritter Akteur nach Mario Zagallo (BRA) und Franz Beckenbauer durfte der „General“ sowohl als Spieler, als auch als Trainer den WM-Pokal stemmen. „Es ist fabelhaft. Wir haben heute mentale Qualitäten bewiesen. Es ist verdient, wir haben vier Tore geschossen. Ich bin sehr glücklich“, strahlte Deschamps.

Dessen Mannschaft seinen im gesamten Turnier gezeigten Marschplan wieder perfekt umsetzte. Aus einer starken, extrem gut organisierten Defensive lauerten die „Equipe tricolore“ auf ihre Chancen, die sie dann auch gnadenlos effektiv zu Toren nutzten.

Umstrittener Elfer

Entgegen den Spielverlauf, in der Anfangsphase dominierten nämlich die Südosteuropäer, gelang die Führung. Nach einer Schwalbe von Griezmann brachte dieser den Freistoß in den Strafraum, wo Mandzukic den Ball unglücklich ins eigene Gehäuse verlängerte (18.). Das erste Eigentor in einem WM-Finale.

Die Kroaten ließen sich nicht entmutigen und kamen nach starker Einzelleistung von Ivan Perisic zum Ausgleich (28.), um schnell wieder zu hadern.

Denn die Franzosen reklamierten nach einem Eckball letztlich erfolgreich Handspiel von Rakitic (34.). Referee Pitana schaute sich die Szene am Videopult oft an und entschied auf Elfmeter, den Griezmann (39.) sicher verwandelte. Wohl eine 50:50-Entscheidung, auch die Experten waren sich uneinig. ORF-Mann Thomas Steiner sagte „kein Elfer“, im ZDF bestätigte Urs Meier die Auslegung als richtig.

Lloris sorgte für Spannung

Nach dem Seitenwechsel wogte die Partie hin und her, erst scheiterte Rebic an Torhüter Lloris (48.), dann Mbappe an Subasic (52.). Wieder machten die Kroaten das Spiel, wieder trafen die Franzosen. Griezmann bediente Pogba, der vollendete im zweiten Versuch zum 3:1 (59.), wenig später machte Jungstar Mbappe mit einem Schuss aus 20 Metern praktisch schon Deckel drauf (65.).

Ein schwerer Bock von Keeper Lloris, der Mandzukic aus kurzer Distanz das 2:4 ermöglichte (69.), ließ den Außenseiter wieder hoffen. Mehr als eine Topchance durch Rakitic (78.) war für die weiter leidenschaftlich kämpfenden Kroaten aber nicht mehr drinnen, Frankreich brachte den Titel souverän ins Trockene. Damit ist auch der Schock über das verlorene Endspiel vor zwei Jahren gegen Portugal endgültig verdaut: „Die Niederlage im EM-Finale vor zwei Jahren hat sehr wehgetan, es war eine Lektion für mich und die Spieler. Der Sieg gehört allen — dem Team, dem Betreuerstab, dem ganzen Verband“, so Deschamps.