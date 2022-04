Ein Werkzeug gegen Korruption

Mit einem Verhaltenskodex des Oö. Landtages — auf fast 80 Seiten sind „Verhaltensregeln und Hinweise für Abgeordnete“ zusammengefasst — wollen Oberösterreichs Landespolitiker das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen: Da geht es etwa um Rechte und Pflichten, Öffentlichkeit und Geheimhaltung, Unvereinbarkeiten, Immunität sowie um Lobbying- und Interessenvertretung.

Einstimmiger Beschluss

„Der Oö. Landtag ist das Herz der Demokratie in unserem schönen Bundesland. Die Menschen haben zu recht hohe Erwartungen an die Integrität und Rechtschaffenheit aller im Landtag tätigen Personen. Unser Verhaltenskodex fasst diese Regeln zusammen und gibt einen klaren Rahmen, wie wir im Landtag miteinander umgehen und arbeiten“, erklärte am Donnerstag Landtagspräsident Max Hielgelsberger gemeinsam mit den Klubobleuten aller sechs im Landtag vertretenen Parteien. Hiegelsberger betonte zudem, dass der Beschluss für dieses Regelwerk einstimmig erfolgt ist.

Ziel dieser Compliance-Aktivitäten des Oö. Landtages, die ständig evaluiert würden, sei einerseits die Prävention und andererseits die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit.

„Unsere Gesellschaft und das Zusammenleben basieren ganz maßgeblich auf gegenseitigem Vertrauen. Das Vertrauen in die Politik, in nachvollziehbare und faire Entscheidungen und Amtshandlungen ist von zentraler Bedeutung. Daher gilt es, die Prävention gegen Korruption und anderes Fehlverhalten zu stärken“, betonte Hiegelsberger. Der Verhaltenskodex sei ein starkes Werkzeug in diesem Bemühen.