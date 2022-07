Ein wichtiger Schritt

Kommentar zur Pflegereform.

Jahrelang wurde die Pflegereform wie eine heiße Kartoffel zwischen Bund und Ländern und zwischen den verschiedenen Parteien hin und her geschoben.

Sozialminister kamen und gingen – mittlerweile konnten Pflegebetten nicht mehr belegt werden, weil das Personal fehlte. Nun liegt also der erste Teil des Pakets am Tisch und kann sich sehen lassen: Über eine Milliarde Euro werden zum Großteil in die Mitarbeiter investiert, insgesamt 20 Maßnahmen werden nicht nur den Alltag in den Heimen, sondern auch für die pflegenden Angehörigen verbessern

Laut Experten müsste sich so die Personalsituation in wenigen Jahren entspannen. Dass eine Reform in einem Bereich, der sich so dynamisch entwickelt, aber nicht einfach abgeschlossen werden kann, liegt auch auf der Hand. Aber die heiße Kartoffel hat ihren Schrecken verloren. Nur die SPÖ scheint sich damit nicht abzufinden.

Ihre Kritik, dass die Finanzierung nur für zwei Jahre gesichert sei, zeigt entweder, dass sie selbst etwas dumm ist oder uns Bürger für dumm hält. Denn die Pflege-Finanzierung ist im Finanzausgleich (FA) geregelt und dieser läuft halt nur mehr zwei Jahre … und entweder gibt es dann einen neuen FA (bei diesem wird sicher die Pflege berücksichtigt sein) oder der derzeitige FA wird erneut verlängert.