Ein Winterglück kommt selten allein

Als Teil des charmanten Salzburger Pinzgaus liegt Hinterthal friedlich eingebettet am Fuße des mächtigen Hochkönigs.

Auf seine felsigen Wände, die bedeckt von einer dicken Schneeschicht in die sonnige Höhe ragen, fällt der Blick, während man sich für einen kurzen Moment von der Abfahrt erholt.

Gleich geht´s wieder weiter – die unglaublichen 150 Pistenkilometer des Skigebiets Hochkönig in Ski amadé entdecken sich schließlich nicht von selbst.

„Hoamat“ im Pinzgau

Die eben erwähnten Felswände sind auch ständiger Begleiter, wenn man ganz entspannt unten im Tal bleibt. Die Sonne kitzelt im Gesicht, während man es in Richtung Piste richtet und den Skifahrern einfach mal nur dabei zusieht, wie sie emsig ins Tal zischen.

Einer nach dem anderen. Das Ski-Abenteuer, das für Gäste des Hotel & SPA Urslauerhof**** direkt vor der Eingangstür beginnt, darf heute warten. Stattdessen stapft man hinaus in die märchenhafte Winterwelt. Lässt sich vom knirschenden Schnee und von robusten Schuhen in die ländliche Idylle tragen.

Oder von zwei schmalen Brettern und endlosen Loipen durch die weißen Weiten leiten. Das „Hoamat-Gefühl“, dessen Vermittlung ganz oben auf der Liste der Urslauerhof-Gastgeberfamilie steht, lässt in dieser malerischen Umgebung, kombiniert mit dem vor alpiner Gemütlichkeit strotzenden Hotel nicht lange auf sich warten.

Auch des Genießers Glück kommt hier im idyllischen Hinterthal natürlich nicht zu kurz. Der wärmende Höhepunkt nach so einem Tag an der frischen Luft wartet im Wellnessreich des Hotels mit Sauna, Dampfbad, ausgedehnter Badelandschaft und Co. Warm ums Herz wird einem beim köstlichen Abendmenü. So wie auch schon aufs großzügig bestückte Frühstücksbuffet kommt hier nur das Allerfeinste auf den Tisch.

Gekocht wird mit regionalen Feinheiten, gewürzt mit viel Kreativität und Gefühl. So entstehen internationale, aber auch typische Salzburger Köstlichkeiten. Und das Winterglück ist perfekt.

Hotel & SPA Urslauerhof****

Urslaustraße 2, 5761 Maria Alm

Tel. +43 65 84 – 81 64

info@urslauerhof.at | www.urslauerhof.at