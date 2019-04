„Ein Zeuge des Brotteilens und der Auferstehung“

Kunstprojekt an Hochschule zum Andenken an NS-Märtyrer „Papa Gruber“

Gestern lud die Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz zum Symposium „Anstoß Gruber“ und zur Pressekonferenz, bei der eine künstlerische Intervention anlässlich des 75. Todestages des NS-Märtyrers Johann Gruber vorgestellt wurde.

Insgesamt gehe es um „Die Wolke der Zeugen“, wie es Thomas Schlager-Weidinger, Mitinitiator des Kunst- und Forschungsprojektes „Anstoß Gruber“, nennt — um das Erinnern, das Nicht-Vergessen. Gruber war Priester und Reformpädagoge und wurde am Karfreitag, 7. April 1944, im KZ Gusen bestialisch ermordet.

„Gruber-Suppe“

Gruber hatte u. a. an der bischöflichen Lehrerbildungsanstalt, der Vorgängerinstitution der heutigen Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz, unterrichtet und wurde 1934 Direktor der Linzer Blindenanstalt. Er war ein kritischer Zeitgenosse. Dem gebürtigen Grieskirchner war es damals als Gegner des Nationalsozialismus gelungen, im Konzentrationslager eine Art Hilfswerk aufzubauen. Nach seiner Inhaftierung unterrichtete er u. a. junge Häftlinge illegal und sicherte mit der „Gruber-Suppe“ das Überleben vieler. Gruber war im KZ damit beauftragt, archäologische Funde aus der Gegend zu betreuen. Er nutzte sein Netzwerk, um heimlich Lebensmittel ins Lager zu schmuggeln. Sein Einsatz wurde ihm schließlich zum Verhängnis.

„Für mich ist er ein Zeuge des Brotteilens und ein Zeuge der Auferstehung“, betont Bischof Manfred Scheuer. „Als Pädagoge, der sich für Werte wie eine offene, demokratische Welt, Wertschätzung, Respekt und gegen Ausgrenzung und Rechtsextremismus einsetzte und damit auch beispielgebend für heutige Pädagogen ist“, würdigt ihn Franz Keplinger, Rektor der Privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz.

Siegerprojekt einstimmig

Um „Papa Gruber“, wie er auch genannt wurde, ein künstlerisches Denkmal zu setzen, wurden im Zuge einer Ausschreibung in Zusammenarbeit mit dem Kunstreferat der Diözese sechs Arbeiten eingereicht. Die Jury entschied sich einstimmig für das Projekt von Christian Kosmas Mayer, der bereits 2011 mit dem Kardinal-König-Kunstpreis ausgezeichnet worden ist. Es handelt sich um eine dreiteilige medienübergreifende Installation, die auf poetische, narrative und partizipative Weise das Wirken Grubers sichtbar machen und als ethische Maxime in die Gegenwart tragen soll.

An der zum Haupteingang führenden Außentreppe werden die Handläufe mit Auszügen des „Klagelieds zur Erinnerung an Johann Gruber“ (1945) von Jean Cayrol — ein französischer Poet, dem Gruber im KZ Gusen das Leben rettete — in lateinischer und in Brailleschrift versehen. Weiters wird auf der Brüstung eine Vitrine mit Repliken archäologischer Funde ausgestellt. Und dem Speiseplan der Mensa soll einmal monatlich eine Suppe hinzugefügt werden, die an die „Gruber-Suppe“ erinnert. „Es ist eine ruhige Umsetzung, die auf subtile und sinnliche Weise zur aktiven Partizipation auffordert“, betont Martina Gelsinger vom Kunstreferat der Diözese Linz.

Die Installation soll dauerhaft bleiben, so wie laut Keplinger auch die Gedenkpädagogik künftig einen wichtigen Part an der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz einnehmen soll. ast