Einbrecher kamen zweimal in Autohaus

Vier vorerst unbekannte Einbrecher sind bei ihrem Beutezug zweimal in ein Autohaus im Bezirk Perg in Oberösterreich gekommen. Denn ein Lieferant störte sie vorübergehend bei ihrem Coup. Das berichtete die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung.

Das Quartett – alle mit Sturmhaube und Kapuzenjacke sowie Handschuhen bekleidet – zwängte am Donnerstag gegen 2.00 Uhr eine Tür zu dem Autohändler auf. So gelangten sie in die Werkstatt und die Büroräume.

Dann bemerkten sie Überwachungskameras. Sie besprühten sie mit einem Spray aus der Werkstatt. Im Empfangsbereich durchsuchten sie alle Kästen. Dort fiel ihnen Wechselgeld in Münzen in die Hände.

Um 3.12 Uhr tauchte ein Lieferant auf und sie zogen sich durch eine Garagentür hinter das Gebäude zurück. Als der „Störenfried“ wieder weg war, kehrten die Männer wieder in die Büroräume zurück. Sie brachen einen in einem Nebenraum befindlichen Tresor auf und stahlen daraus Bargeld. Das Werkzeug dafür holten sie aus der Werkstatt. Die Höhe des Gesamtschadens ist laut Polizei noch unbekannt.