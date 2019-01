Einbrecher war volltrunkener Nachbar

PASCHING — Einen höchst kuriosen Einsatz gab es gestern Früh für die Polizei in Pasching (Bez. Linz-Land). Dort hatte eine Frau kurz nach halb neun Uhr den Notruf gewählt und berichtet, dass soeben ein Mann in das benachbarte Haus einbreche. Der Mann schlage mit einer Holzlatte ein Kellerfenster ein. Beim Eintreffen dam Tatort stellten die Polizisten tatsächlich eine blutverschmierte Holzlatte in einem eingeschlagenen Kellerfenster sicher. Die Beamten gelangten durch die offene Terrassentür ins Wohnhaus und konnten dort einen 39-jährigen Mann stellen. Bei der Befragung stellte sich rasch heraus, dass es sich dabei um den direkten Nachbarn handelte. Der schwer Betrunkene 39-Jährige dürfte sich einfach beim Haus geirrt haben. Warum, das zeigte der Alkoholtest: Er ergab einen Wert von 2,86 Promille.

Erst Mutter konnte ihn von Irrtum überzeugen

Zunächst behauptete der 39-Jährige felsenfest, dass dies sein Wohnhaus sei, dies könne er sogar mit einem Kaufvertrag beweisen. Erst seine zufällig eingetroffene Mutter konnte ihren Sohn von seinem Irrtum überzeugen und mit nach Hause nehmen.