Einbruch in Bank „vergessen“: Anklage

Von Heinz Wernitznig

RIED/BRAUNAU – Ein gerichtliches Nachspiel hat jetzt ein haarsträubendes Fehlverhalten eines Braunauer Stadtpolizisten: Die Staatsanwaltschaft Ried brachte Anfang November gegen ihn Anklage wegen Amtsmissbrauch ein. „Dem Beamten wird Untätigkeit bzw. Unterlassung bei der Aufnahme und Aufklärung einer Straftat vorgeworfen“, erläutert Pressesprecher Alois Ebner im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Ihm drohen im Falle einer Verurteilung bis zu fünf Jahre Haft, einen Prozesstermin gibt es noch nicht. Laut Walter Koller, Pressesprecher des Landesgerichts Ried, bestreitet der Beschuldigte zwar eine vorsätzliche Vorgangsweise, gesteht aber ein, nicht korrekt gehandelt zu haben.

Bei Dienstübergabe Vorfall nicht erwähnt

In der Nacht auf den 31. Jänner hatte ein Unbekannter mit einer Weinflasche die gläserne Eingangstür der Raiffeisenbank in Braunau zertrümmert und im Foyer ein Kartenlesegerät aus der Verankerung gerissen. Ein Passant zeigte daraufhin den Vorfall an. Der Beamte soll den Schaden zwar begutachtet, aber anschließend nichts unternommen haben, so die Vorwürfe. Bei seiner Dienstübergabe soll er den Kollegen versichert haben, dass in der Nacht nichts Besonderes passiert sei.

Als Bankmitarbeiter in der Früh den Schaden entdeckten und ebenfalls Anzeige erstatteten, begann die Polizei zu ermitteln – mit überraschendem Ergebnis: Auf den Bildern der Videoüberwachung war zu erkennten, wie der Stadtpolizist sich kurz nach 5 Uhr im Kreditinstitut den Schaden angesehen hat. Aufzeichnungen zu dem Vorfall wurden aber nicht gefunden.