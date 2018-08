Einbrüche, Kfz-Diebstähle trüben Kriminalstatistik

LINZ/WIEN — In Oberösterreich nimmt die Kriminalität ab, wenn auch nicht so deutlich wie bundesweit. In den ersten sechs Monaten 2018 hat die Polizei 29.652 Anzeigen bearbeitet, um 2,1 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bundesweit betrug das Minus rund zehn Prozent. Ganz anders hingegen die Entwicklung bei den Einbrüchen. Diese Zahl stieg in OÖ deutlich an, informierte die Landespolizeidirektion am Mittwoch.

So gab es entgegen dem Bundestrend mehr Haus- und Wohnungseinbrüche, konkret einen Anstieg von 504 auf 817 Fällen. Ebenfalls gestiegen sind die Kfz-Diebstähle – und zwar von 88 auf 107. Auch hier gab es österreichweit einen Rückgang. Für Landespolizeidirektor Andreas Pilsl fällt die Halbjahresstatistik somit „gemischt“ aus.

Leicht rückläufig ist etwa die Zahl der Gewaltdelikte, bisher wurden 2489 Fälle angezeigt, nach zuvor 2498. Ähnlich die Entwicklung der Wirtschaftskriminalität, die Anzeigen gingen um zwei Prozent auf 3322 zurück.

Als „maßgeblichen Indikator für die polizeiliche Arbeit“ sieht Pilsl die Aufklärungsquote. Auch wenn diese aktuell leicht von 59,7 auf 58 Prozent rückläufig sei, bedeute dies den zweitbesten Wert aller Bundesländer.

Jeder dritte Täter kommt aus dem Ausland

Von den bisher 21.260 angezeigten Tatverdächtigen waren 34,3 Prozent Ausländer, in erster Linie Rumänen (1038), Deutsche (754) und Afghanen (583). Von den ausländischen Verdächtigen waren 1294 oder 17,7 Prozent Asylwerber. Hier führen Afghanen (508) das Ranking an, gefolgt von Syrern (131), Irakern (128) und Nigerianern (75).

Fortgesetzt hat sich hingegen laut dem Chef des Bundeskriminalamtes, Franz Lang, der Boom im Bereich Internet-Kriminalität. 8500 Anzeigen hat die Polizei im ersten Halbjahr in ganz Österreich bearbeitet, nach knapp 8000 im Vorjahreszeitraum. Das Gros entfalle auf den sogenannten Bestellbetrug. Neben dem offenen Internet bietet das Darknet einen „Riesenmarktplatz für kriminelle Dienstleistungen“, so Lang. „Dort lassen sich Internet-Adressen für Spam-Mails ebenso bestellen wie Hacking-Software inklusive Rezensionen und einer Gratis-Probeversion.“