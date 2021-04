Eine Ära endet

Kommentar zum Tod von Prinz Philip.

Zwei, eigentlich drei Generationen können sich an keinen anderen Queen-Gemahl erinnern, als den gestern sanft entschlafenen Prinz Philip.

Mit seinem Tod geht auch eine Ära zu Ende, in der die Royals dem Vereinigten Königreich etwas vom verlorenen Glanz des zerfallenen British Empire zurückgaben.

Ohne Fehl und Tadel im Gegensatz zu so manch anderem durch Skandale aufgefallenen gekröntem Haupt in Europa wird der sympathische Philip, der stets für einen flotten Sager gut war, vor allem seinen Landsleuten in Erinnerung bleiben.

Die nächste und übernächste Generation sind von ganz anderem Holz geschnitzt, sein Enkel Harry etwa pfiff im Vorjahr mit seiner Gattin Meghan gar auf die royalen Pflichten.

Die Zeiten werden für die Royals jedenfalls nicht einfacher: Nach dem Austritt aus der EU zeigen die Schotten Selbstständigkeitstendenzen und in Irland könnte der Norden mit der Insel zusammenwachsen.