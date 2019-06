Eine Dame zwischen zwei Königen

Ein Duell am Schachbrett, der Kalte Krieg und eine Liebesgeschichte, dazu Hits im Stil von Abba („One Night In Bangkok“, „I Know Him So Well“), aber auch andere Klänge von rockig über russische Folklore bis symphonisch. All das bietet die nächste Musicalproduktion am Linzer Musiktheater, die am Samstag, 8. Juni, im Großen Saal Premiere feiert.

„Chess“ — die Musik stammt von den beiden Bs von Abba, Björn Ulvaeus und Benny Anderson, der Gesangstext von Tim Rice — wird als halbszenische Aufführung auf die Linzer Bühne gestellt, was aber keinesfalls heißen soll, dass es dabei bieder zugehe, wie Dramaturg Arne Beeker bei der Präsentation betonte.

Petra Jagusic ist schon lange ein Riesenfan von „Chess“ und fügt in ihrer ersten Regie den bestehenden Versionen eine neue, gut zweieinhalb Stunden dauernde hinzu. Das 1986 uraufgeführte Musical feierte u. a. in London und am Broadway große Erfolge.

Der amtierende Schachweltmeister, der Amerikaner Freddy Trumper, tritt in den 1980ern gegen seinen russischen Rivalen Anatoly Sergievsky an. Zwischen den beiden stehen nicht nur spielerische und politische Querelen, sondern auch eine Frau: Florence Vassy, die Managerin, Trainerin und Lebenspartnerin von Trumper. Die bewährte Anais Lueken, die das Musicalensemble demnächst aus familiären Gründen verlässt, schlüpft in die Rolle der starken Florence, Gernot Romic gibt den amerikanischen „Schachkönig“, Christian Fröhlich seinen russischen Gegenspieler.

Auch Musicalliebling Ariana Schirasi-Fard, die demnächst ans Wiener Kabarett Simpl wechselt, ist hier noch einmal zu erleben. Begleitet werden die Darsteller vom Bruckner Orchester unter der Leitung von Tom Bitterlich. mel

Termine: 15., 18., 23., 24. 6.; 1. 7.