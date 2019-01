Eine dritte Gams für die Ferstl-Familie

Der 30-Jährige triumphierte mit Startnummer eins vor dem Franzosen Johan Clarey (+0,08 Sek.) und dem Südtiroler Abfahrtssieger Dominik Paris (0,10). Vincent Kriechmayr (4./0,15) und Matthias Mayer (5./0,18) verpassten das Podest nur knapp, womit erstmals überhaupt in einem Super-G in Kitzbühel kein ÖSV-Läufer auf dem Podest stand. Für Österreich gab es damit bei den 79. Hahnenkammrennen wie im Vorjahr keinen Sieg, für den 30-jährigen Ferstl indes den zweiten seiner Karriere nach dem Super-G 2017 in Gröden. Der Name Ferstl schien in der Kitz-Historie bereits zuvor auf, Papa Sepp gewann 1978 und 1979 jeweils die Abfahrt und drückte dem Sohn im Ziel die Daumen.

Ferstl und sein Wohnzimmer

„Ich musste angreifen und hatte nichts zu verlieren, anscheinend war das nicht so schlecht“, sagte Ferstl Junior, der Pepi genannt wird und der sich nach der Startnummernvergabe noch über die eins geärgert hatte. Schließlich sollte seine Bestzeit aber halten: „Für mich ist Kitzbühel ja eh das Wohnzimmer. Ich fahr da eineinhalb Stunden her, war mit dem Papa früher oft hier“, so der Bayer aus Traunstein, der nun endlich seine eigene Gams daheim aufstellen kann. Der stolze Papa konnte es kaum fassen. „Als wir das erste Mal über den Hausberg sind, war er noch so ein kleiner Stopsel“, lachte Ferstl senior.

Kriechmayr verwundert und verärgert

Vincent Kriechmayr war trotz Rang vier verärgert, vergab den Sieg am Oberhausberg: „Genau den Fehler wollte ich nicht machen. Es war generell kein optimaler Super-G für mich. Es wundert mich, dass ich so weit vorne bin. Ein vierter Platz ist nicht so schlecht, aber ich hätte mir mehr erwartet“, sagte der Oberösterreicher.

Ebenfalls nur knapp raste Mayer am Stockerl vorbei. „Ich habe alles gegeben vom ersten Tor weg, es ist unruhig, das macht es richtig schwierig. Ich brauch jetzt nicht den Kopf hängen lassen, der Speed passt“, sagte der Olympiasieger von Pyeongchang, der im Finish einen Fehler machte.

Hannes Reichelt landete auf Rang 13. (0,59). „Bei der Hausbergkante hätte ich mehr Geschwindigkeit rausnehmen müssen. Das war jugendlicher Leichtsinn“, sagte der 38-Jährige, der wusste, dass er voll riskieren muss. Er wisse noch von Hermann Maier, dass dieser da so frech reingefahren sei, ergänzte er. Christopher Neumayer wurde 21., der Abfahrtsfünfte Daniel Danklmaier 22.