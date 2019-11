Kübel auf den Kopf, Schneebesen in die Hand, schon ist der edle Ritter fertig. Das alte Dreirad gesattelt, und er ist hoch zu Ross. Die Mimik verändert oder die Stimmlage, schon steht der nächste Charakter. In unzählige Rollen schlüpft Julia Carina Wachsmann in „Ich bin nicht Siegfried“ von Jürgen Flügge. Mit dieser Mammutaufgabe kehrt Wachsmann ins Ensemble des Jungen Theaters zurück und sie versteht es dabei, die jungen Zuseher (ab acht) in ihren Bann zu ziehen. Eine starke Geschichte, erzählt von einer einzigen Darstellerin, die mit ihrem vielfältigen Können die Fantasie zu beflügeln weiß und beweist: Frauen sind einfach multitasking-fähig. Premiere der unterhaltsamen One-Woman-Show war am Samstag in der Studiobühne des Linzer Landestheaters.

Was da in einer Stunde und zehn Minuten auf die Bühne gebracht wird, ist der Nibelungensage erster Teil in einer kindgerechten Version und als atemloser Monolog. Apropos atemlos: Mit einem neuen Text wird der gleichnamige Helene Fischer-Hit zur Erzählung über die schöne Kriemhild und Wachsmann hat damit die Lacher auf ihrer Seite. Auch ein Rap findet Platz. Der Siegfried kommt als verwöhnter Rotzlöffel daher, der dann in der Lehre beim Schmied auch Fehlschläge hinnehmen muss, bevor er nach der „Arschbombe“ ins Drachenblut zum unverwundbaren Abenteurer wird. Der Heldenmythos bekommt auch ein paar Kratzer ab.

Wo nötig, werden Erklärungen mitgeliefert: Eine Walküre, das sei eine Frau, so stark wie ein Wal, ein Minnesänger das, was man heute Schlagersänger nennt. Regisseurin Leila Müller und Bühnen- und Kostümbildnerin Seraina Keller haben sich wirklich viel einfallen lassen und nutzen einfachste Mittel, um Abwechslung ins Spiel zu bringen und die Geschichte flott und verständlich zu machen. So sind auch jene, die von Siegfried und Co noch nichts gehört haben, nicht nur gut unterhalten, sondern schon auf den Unterricht vorbereitet. Und Julia Carina Wachsmann, die ist allemal so stark wie ein Wal. Tarnkappe ab vor dieser beeindruckenden Leistung!

Lange Nacht der Bühnen

PS: Die Aufführung war übrigens Teil der 9. Langen Nacht der Bühnen, die in Linz mit 586 mitwirkenden Künstlern stattfand, die auf 31 Bühnen in 121 Veranstaltungen ihr Können zeigten. 12607 Nachtschwärmer ließen sich das nicht entgehen.