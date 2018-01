Nach einem nicht ganz nach Wunsch verlaufenen Heim-Wochenende in Bad Kleinkirchheim haben Österreichs Speed-Damen nur kurz Zeit, sich für die nächsten Aufgaben zu rüsten. Schon heute ist das erste Training für die beiden Abfahrten in Cortina d’Ampezzo angesetzt. Es ist eine Gelegenheit zur Revanche an den Italienerinnen. „Brennen wir sie halt dort her“, sagte Cornelia Hütter. Die Steirerin bezog sich dabei auf die Siege von Federica Brignone und Sofia Goggia in Kärnten sowie den ersten Dreifacherfolg der „Azzure“ in der Abfahrt überhaupt.

Zwei Abfahrten (Freitag = Ersatz für Val d’Isere) und ein Super-G stehen diesmal im WM-Ort 2021 auf dem Programm. „Ich hoffe, dass dort das Wetter einmal mitspielt und wir ein schönes Postkartenwochenende haben. Dann steht einem coolen Speed-Wochenende nichts im Weg“, meinte Hütter. Sie hat ihr Olympia-Ticket für die Speed-Bewerbe wie auch Anna Veith und Nicole Schmidhofer praktisch in der Tasche. Tamara Tippler, Stephanie Venier und Ramona Siebenhofer hoffen, ebenfalls noch die Fahrkarte zu lösen. „Es sollen die dabei sein, die um Medaillen mitfahren. Alle anderen haben dort nichts verloren. Ich setze alles daran, in Cortina nochmals richtig anzugreifen“, so Siebenhofer, für die es bisher in diesem Winter nicht richtig läuft.

Veith fährt übrigens mit „gemischten Gefühlen“ nach Cortina. „Ich hatte dort mein erstes Karriere-Podest und im Vorjahr das erste nach der Verletzung. Die Strecke hat mich aber auch schon mal abgeworfen. Viele Aufs und Abs also und die Abfahrt liegt mir nicht hundertprozentig“, so die Salzburgerin.