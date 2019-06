Eine geordnete Hofübergabe

Seit 1997 Landwirtschaftskammerrat, seit 2002 im Präsidium der Landwirtschaftskammer Oberösterreich (LK OÖ) und von 2011 Präsident der Interessensvertretung; dazu Vizepräsident in der EU-Bauernvertretung COPA sowie seit 2012 Genossenschaftsanwalt des oberösterreichischen Raiffeisenverbandes: Franz Reisecker ist nicht nur optisch eine stattliche Erscheinung – auch agrarpolitisch hatte und hat sein Wort Gewicht.

Dabei tritt der am 11. Juli 1958 geborene Innviertler bescheiden auf, seine Stimme ist ruhig, sein Händedruck fast samt und seine Augen und Mundpartie verströmen immer eine gewisse Spitzbübigkeit. Nun zieht sich Reisecker als Präsident der LK OÖ mit 26. Juni zurück. Ihm folgt die Innerschwandnerin Michaela Langer-Weninger nach. Und wie auch beim eigenen Schweinemastbetrieb in St. Georgen bei Obernberg am Inn hat sich der vierfache Vater zeitgerecht um die Hofübergabe gekümmert.

Reisen mit der Ehefrau

Einmischen will sich der 60-Jährige dann nicht mehr. „Ich werde natürlich das Geschehen verfolgen, aber keine Ratschläge von außen einwerfen“, so Reisecker. Vielmehr will er die Zeit zum Reisen mit seiner Frau Berta nutzen, „denn der neue Lebensabschnitt wird mir mehr persönliche Wünsche ermöglichen“.

Er selbst sei zwar „viel in Europa herumgekommen, aber nun stehen gemeinsame Reisen auf dem Programm“; Wunschdestinationen sind dabei beispielsweise Australien und Neuseeland. Aber auch am Hof, den nun ein Sohn führt, „werde ich mich einbringen“ und auch beim Hausbau seiner Tochter habe er bereits seine Hilfe zugesagt. Langweilig wird Reisecker somit vermutlich nicht, seine Funktion beim Raiffeisenverband werde er turnusmäßig beim nächsten Genossenschaftstag zurücklegen, bei der EU-Bauernvertretung COPA bleibt er ehrenamtlich noch bis Herbst 2020 Vizepräsident. Das zeigt, welchen Kalibers Reisecker ist, schließlich stehen in den nächsten Monaten Verhandlungen über die EU-Kommission und die Leitlinien zur Gemeinsamen Agrarpolitik an, bei denen Reisecker – der sich regelmäßig mit EU-Agrarkommissar Phil Hogan trifft – eben ein gewichtiges Wörtchen mitreden wird.

Auch in Österreich gilt der bodenständige LK-Präsident als einflussreich: nicht nur, weil er seit 2011 Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Österreich ist, sondern auch, weil er als umgänglicher, akkurater und verlässlicher Netzwerker gilt. Auf Landesebene hat er mit Landeshauptmann Thomas Stelzer und Agrarreferent Max Hiegelsberger eine sehr gute Gesprächsbasis. „Die Zusammenarbeit klappt perfekt“, sagte Reisecker bei seinem Bilanz-Pressegespräch in Linz.

Reiseckers Ruf ist seit jeher exzellent: Sein Wort gilt, seine fachliche Expertise ist anerkannt, wegen seines diplomatischen Geschicks ist er beliebt, sein wertschätzendes Auftreten wird von allen geschätzt und er führte die Kammer skandalfrei Richtung Zukunft.

Dabei fielen in seine knapp acht Jahre dauernde Präsidentschaft einige Krisen: Hochwasser 2013, Verwerfungen am Milch- und Schweinemarkt, die Dürre 2018 sowie die noch immer andauernde Borkenkäferplage galt (und gilt) es zu bewältigen. Sein persönliches Highlight war die – beileibe nicht einfache – größte Strukturreform der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, inklusive Reduktion von 15 auf acht Dienststellen. Die Qualität hat nicht darunter gelitten, die Kammer gilt als gut und straff geführt und entspricht den Anforderungen an ein modernes Dienstleistungsunternehmen. Die seit April 2018 gültige Einheitswert-Hauptfeststellung – also die Basis für Abgaben, Steuern, Beiträge und Beihilfen für die Landwirte – bezeichnete er als „Riesen-Erfolg“.

Einen Tipp hat er schon für seine Nachfolgerin parat: „Eine Bauernvertretung ist nur dann erfolgreich, wenn alle an einem Strang ziehen.“ Er selber blickt auf eine „spannende, herausfordernde und nicht immer ganz leichte Zeit“ zurück. Aber: „Ich habe sie sehr genossen.“ok