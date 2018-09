Eine gesellschaftliche „Blockbuster“-Schau

„Es heißt immer, in Linz sei 1968 nur ein Mailüfterl geweht, doch das kann man so nicht sagen“, betont Kurator Georg Schöllhammer. Das Jahr 1968 steht für eine Epochenwende. Die Studentenunruhen und Arbeiteraufstände brachten in Westeuropa und den USA die Machtgefüge der Nachkriegsordnung ins Wanken, während die Zerschlagung des Prager Frühlings durch sowjetische Panzer das Ende der Hoffnung von einer Öffnung des Ostblocks signalisierte. Auch in Oberösterreich wurde ein neuer politischer Wind spürbar, der sich auf die Lebensumstände und Kultur auswirkte. Das Projekt „Wer war 1968? Kunst, Architektur, Gesellschaft“ blickt zurück. Drei Museen: Das Kunstmuseum Linz (bis 13. Jänner), das Nordico (bis 24. Februar) und die OÖ. Landesgalerie (4. Oktober bis 20. Jänner) widmen sich in drei Ausstellungen dem Thema. Die Präsentationen in Lentos und Nordico wurden von Hedwig Saxenhuber und Schöllhammer kuratiert, die Schau in der Landesgalerie von Johannes Porsch. „Das große Gemeinschaftsprojekt stellt die Veränderungen in Kunst und Gesellschaft Ende der 1960er Jahre ins Zentrum und fragt nach, was von diesen Aufbrüchen heute noch spürbar ist“, so Hemma Schmutz, Direktorin der Museen der Stadt Linz. „Aus meiner Sicht ist das eine gesellschaftliche Blockbuster-Ausstellung“, meint Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer.

Ein „Messie-Kammerl“

Im Lentos dreht sich alles um das Jahrzehnt der Auf- und Umbrüche in der Stahlstadt Linz. Künstlerische Positionen der lokalen Szenen werden zu jenen aus den Nachbarregionen in Beziehung gesetzt. Heimrad Bäcker, als Vertreter der Konkreten Poesie und Herausgeber der Zeitschrift „Neue Texte“, war eine Schlüsselfigur in Linzer Künstlerkreisen. Er hat die nationalsozialistische Todesmaschinerie in Mauthausen und Gusen dokumentiert. Seine Fundstücke aus dem KZ Mauthausen werden in einem eigenen Raum gezeigt. Ein Fokus liegt auf weiteren oö. Künstlern wie Valie Export und Johann Jascha, der erstmals seit 40 Jahren die Arbeit „Schöner Wohnen“ rekonstruierte. Der Künstler sammelte von 1969 bis 1975 die Überreste seines Lebens in getrockneter Form und kreierte ein Messie-Kammerl als Kontrapunkt zu einem spießbürgerlichen Zuhause.

Im Nordico konzentriert man sich auf die gesellschaftlichen Umbrüche. Zu sehen sind Fundstücke aus den privaten Archiven von Zeitzeugen. Am 4. Oktober (19 Uhr) lädt das Nordico zu einem Abend zum Thema „Resümee eines Redakteurs von damals“ u. a. mit dem ehemaligen VOLKSBLATT-Chefre- dakteur Franz Rohrhofer.

In der Landesgalerie steht die Ausstellung unter dem Motto „Schluss mit der Wirklichkeit“. Sie zeigt visionäre Architektur der späten 60er und frühen 70er Jahre.

Alle drei Ausstellungen können mit einem Kombiticket (15 Euro) besucht werden.