„Eine klare Führung ist wichtig“

Der Sommer ist vorbei und auch der Wahlkampf ist in der Zielgerade. Doch wirklich Zeit, um durchzuschnaufen, gibt es noch nicht, denn die Corona-Pandemie hält die Politik noch immer auf Trab. Landeshauptmann Thomas Stelzer ist zwar durchaus zufrieden, dass man „besser aus der Krise kam als andere“, aber nun gelte es, den Erfolgsweg nicht zu gefährden.

VOLKSBLATT: Oftmals gab es weitreichende Entscheidungen zu treffen. Auf wen hören Sie da?

THOMAS STELZER: Als Landeshauptmann bin ich viel unterwegs und genau bei diesen Gesprächen erfahre ich, wo den Leuten der Schuh drückt. Gleichzeitig gilt es, die Meinung von Expertinnen und Experten miteinzubeziehen. Grundsätzlich versuche ich dabei immer, Entscheidungen mit Vernunft, Anstand und Hausverstand zu treffen. Eine Politik des Herbert Kickl lehne ich ab.

Und ist es leicht oder schwer, dann eine Entscheidung zu treffen?

Ich überlege gut, kann aber dann rasch und klar entscheiden.

Aus welchen Gründen ist Oberösterreich bis dato so gut durch die Krise gekommen?

Wir haben die letzten Jahre genutzt, Schulden zu reduzieren, um Chancen für die Zukunft zu schaffen. Dabei haben wir innerhalb von zwei Jahren eine halbe Milliarde Euro an Schulden abgebaut. Dank dieser guten Vorsorge kommen wir jetzt auch besser aus der Krise als andere. Auch haben wir mit dem OÖ-Plan 1,2 Milliarden Euro in alle Regionen des Landes investiert. Wir haben mehr Beschäftigte als vor der Krise und das höchste Wirtschaftswachstum aller Bundesländer. Aber die Zeiten sind unsicher, unser Erfolgsweg darf jetzt nicht gefährdet werden.

Welches Ereignis war’s, dass Sie wirklich geprägt hat, das Ihnen hängen geblieben ist?

Was sicher prägend war und bleibt, ist, dass es um Leben und Tod gegangen ist. Und dass wir uns leider in gewissen Phasen mit täglich steigenden Todeszahlen beschäftigen mussten, ganz konkret mit Leuten, die an dieser furchtbaren Krankheit verstorben sind, und das lässt einen nicht los, weil in der Politik diskutiert man über vieles, aber wenn es dann über so etwas Einschneidendes geht, das ist schon etwas sehr besonders Herausforderndes.

Dann drehen wir es um. Was war das Schönste am ersten Lockdown für Sie?

Schön war am Lockdown eigentlich nichts, weil es für uns alle ungewohnt war, aber es war gut, wenn ich es so formulieren soll, dass wir gesehen haben, dass er wirkt. Das war ja doch eine ungewohnte, unkonventionelle Maßnahme, ein Land zuzusperren. Und als wir dann gesehen haben, die Zahlen gehen runter, die Gesundheitslage entspannt sich, war es ein gutes Gefühl zu sehen, dass es wirkt.

Rückblickend, abgesehen von Corona: Was waren die größten Herausforderungen der vergangenen Jahre?

Herausforderungen gab und gibt es viele. Dem Klimawandel weiterhin entgegenzusteuern ist sicher eine der größten Aufgaben unserer Generation. Hier setzen wir auf Hausverstand und Innovationen statt Verbote und Belastung. Wir verzehnfachen den Sonnenstrom bis 2030, investieren Jahr für Jahr mehr in Öffis als in den Individualverkehr und führen mit 26. Oktober das OÖ-Öffiticket für alle öffentlichen Verkehrsmittel in Oberösterreich ein. Zudem sollen schon 2025 10.000 öffentliche E-Ladestationen in Oberösterreich verfügbar sein.

Welche wichtigen Entscheidungen stehen für Oberösterreich nach der Wahl an?

Die Zeiten werden nicht leichter, denn die Aufgaben nehmen überall zu. Das Wichtigste sind weiter Arbeit und Beschäftigung. Wir müssen daher klug entscheiden und dort investieren, wo Investitionen Jobs sichern und bringen. Gleichzeitig müssen wir weiter Maßnahmen setzen, um die so wichtigen Fachkräfte zu bekommen – Stichwort Qualifizierung und Weiterbildung. Wir sind gut durch die Krise gekommen, aber jetzt gilt es, alles daranzusetzen, dass wir die nächsten Monate gut meistern.

Wie ist Ihre Erwartungshaltung in Bezug auf das Wahlergebnis?

In Anbetracht der Herausforderungen, die auf uns zukommen, ist es wichtig, dass es eine klare Führung im Land gibt und man als Landeshauptmann einen breiten Rückhalt in der Bevölkerung hat. Es sind schwierige Zeiten, es treten mit elf Parteien so viele an wie noch nie. Jetzt zählt, wen die Menschen zum Landeshauptmann wählen und wer Oberösterreich in den nächsten sechs Jahren führen wird.