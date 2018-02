Auf eine Produktion, die bereits im Vorjahr an der Neuen Tribüne Wien Erfolge feierte, setzt der Kulturpark Traun. Nachdem man sich von Pascal Productions getrennt hat, feiert am 1. März die französische Komödie „Hundswetter“ von Brigitte Buc Premiere (20 Uhr, Schloss Traun). Es regnet, ja schüttet, kurz, es herrscht Hundswetter! So wird ein kleines Café zum Zufluchtsort für drei Frauen, die hier zufällig aufeinandertreffen. Aus Platzmangel müssen sie an einem Tisch im Hinterzimmer sitzen und werden so zu einer Schicksalsgemeinschaft: Helene, taffe Geschäftsfrau, aufopfernde Ehefrau und Mutter, die kurz vor dem Burnout steht. Lulu, die alleinerziehende Dessous-Fachverkäuferin und Gabriele, der tablettensüchtige Single. Eine ganze Nacht reden, trinken und streiten die drei. „Wir verfolgen beim Theaterfrühling bewusst den Weg, etwas Kleines, Feines zu präsentieren, das nicht allzu schwer verdaulich ist“, betont Manuela Reichert, Geschäftsführerin des Kulturpark Traun. Sie selbst sah das Stück in Wien und beschloss, die Produktion nach Traun zu holen. Wie in Wien führt Erich Martin Wolf, u. a. Begründer der Perchtoldsdorfer Festspiele, Regie, die Schauspieler sind Beate Gramer, Stefanie Elias, Leila Müller und Konrad Lusenberger. „Ich sage immer, es ist eine Komödie mit Tiefgang“, so Wolf, der „salopp“ formuliert: „Die Frauen kotzen sich nach anfänglichem Misstrauen über ihr Leben aus, der Alkohol lockert die Zunge, das ist manchmal heiter, manchmal zum Schmunzeln. Aber am Ende erlangt jede für sich die Erkenntnis, dass, sie so, wie ihr Leben jetzt läuft, nicht wirklich glücklich ist.“

Rabenhoftheater Wien gastiert in Traun

Im Sommer erwartet die die Theaterfans dann ein Großprojekt: „Für den Sommer setzen wir auf eine ganz andere Linie. Da wollen wir bewusst einen Gegenpol zur kleinen, leichteren Kost setzen und wollen eine große, progressivere Produktion. Heuer gastiert am 3. und 4. August das Rabenhoftheater Wien in der Spinnerei“, so Reichert.

ast

Weitere Termine für „Hundswetter“ im März:

9., 10., 16., 17., jeweils 20 Uhr; 11. und 18., jeweils 17 Uhr