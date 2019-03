Eine kurze Geschichte der E-Mobilität

Sie ist älter als man denkt, auch wenn sie erst seit etwa zehn Jahren so richtig an Fahrt aufgenommen hat: die Elektromobilität.

Der diesjährige Automobilsalon in Genf stand Anfang März ganz im Zeichen der Elektromobilität. Nahezu jeder Hersteller zeigte Prototypen, Studien, Serienfahrzeuge, die mittels Strom angetrieben werden, so etwa Mercedes den EQC oder Honda den e Prototype.

Dieser Trend begann vor gut zehn Jahren und erreicht nun seine Blütezeit, denn nicht umsonst hat der weltgrößte Autohersteller VW erst im vorigen Jahr bekannt gegeben, bis zum Jahr 2023 mehr als 30 Milliarden Euro in die E-Mobilität zu investieren.

Dabei ist E-Mobilität kein neues Phänomen: Die ersten Gehversuche – oder sagen wir lieber Fahrversuche – fanden bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts statt. Michael Faraday zeigte im Jahr 1821, wie mit dem Elektromagnetismus eine kontinuierliche Rotation erzeugt werden kann. Ab den 1830er Jahren entstanden aus den unterschiedlichsten Elektromotoren-Typen und Batterie-Varianten verschiedene E-Fahrzeuge, beispielsweise von dem Niederländer Sibrandus Stratingh und dem US-Amerikaner Thomas Davenport, steht beispielsweise auf Wikipedia.

Das erste „offiziell“ anerkannte Elektrofahrzeug stammt von Gustave Trouvé der im Jahr 1881 mit einem elektrisch angetriebenen Dreirad durch Paris radelte. Zwölf km/h fuhr dieses weltweit erste Gefährt seiner Art bei einer Reichweite von 14 bis 26 Kilometern. Zum Vergleich: Carl Benz meldete am 29. Jänner 1886 – also fünf Jahre später – sein erstes Fahrzeug zum Patent an, was heute gemeinhin als Geburtsstunde des Automobils gilt.

Die Zeit bis etwa 1900 war dann von einem Nebeneinander von Benzinern, E-Autos und Autos mit Gasantrieb bestimmt. Und es war just ein E-Fahrzeug, das den ersten offiziell anerkannten Geschwindigkeitsrekord der Welt aufstellte: 1898 fuhr der Franzose Gaston de Chasseloup-Laubat mit einem E-Auto 63,14 km/h. Auch die Österreicher mischten auf dem Feld mit, wie Anne Ebert vom Technischen Museum Wien zu berichten weiß. So gewann der drei PS starke elektrisch angetriebene Mylord der Wiener Autoschmiede Lohner 1899 bei der ersten Internationalen Motorenausstellng in Berlin die Gold-Medaille und den ersten Ehrenpreis beim gleichzeitig stattfindenden Internationalen Wettbewerb der elektrischen Automobile. Und der österreichisch-ungarische Geschäftsmann Emil Jellinek entwickelte im Jahr 1906 die Idee, neben den bereits bekannten benzingetriebenen Automobilen der Marke Mercedes auch Elektromobile zu produzieren. Die daraus hervorgegangenen Autos nach dem System Lohner-Porsche trieben mittels elektrischen Radnabenmotoren direkt die Räder an, was Reibungsverluste ersparte und höhere Wirkungsgrade erlaubte. Das Gewicht war damals aber auch schon bei den E-Autos ein Thema. Beim Phaeton aus dem Jahr 1899/1900, der in Wien produziert wurde, wogen die beiden Elektromotoren 230 Kilogramm, der Akkumulator 410 Kilogramm. Das Gesamtgewicht des 2,50 Meter langen Fahrzeugs betrug daher fast eine Tonne. Doch das tat der E-Mobilität vorerst keinen Abbruch, sie galt schon damals als sauber und leise, während die Benziner verwegen mittels Handkurbel gestartet werden mussten, was mit Aussetzern, Knallern und verrußten Gesichtern verhaftet war.

Dornröschenschlaf

Es war daher just ein elektrischer Bauteil, der den Niedergang der E-Autos einleitete: nämlich der 1902 von Robert Bosch entwickelte Hochspannungs-Magnetzünder. Dadurch wurde das Starten der Benziner durch das Betätigen eines Anlassers viel bequemer und sicherer, weil ja das Kurbeln wegfiel. Fortan verfiel die E-Mobilität in einen Dornröschenschlaf. Warum? Weiß eigentlich niemand so richtig. Die einzeln vorangetriebenen Geh- beziehungsweise Fahrversuche blieben zögerlich und unbelohnt.

Als exemplarisches Beispiel des Scheiterns sei hier nur der Golf CitySTROMer erwähnt. Der elektrisch angetriebene Golf blieb zunächst ein Unikat. 1981 gingen dann anfänglich 20 Golf I CitySTROMer zu Testzwecken an den Energieversorger RWE. Insgesamt wurden 25 Fahrzeuge als Kleinstserie gebaut, die mit rund 60 Kilometern Reichweite zu den ersten alltagstauglichen Elektrofahrzeugen mit vier vollwertigen Sitzen gehören. Doch das war´s dann auch.

Es bedurfte dann der Vision eines Elon Musk – reich geworden durch PayPal – der in einen Lotus einen E-Motor baute und diesen im Jahr 2006 höchst erfolgreich unter dem Namen Tesla Roadster unter das Volk brachte. Als erstes Elektroauto in Großserie gilt dann der Mitsubishi i-MiEV, der ab 2009 mehr als 35.000 Mal verkauft wurde. Bei den Verkaufszahlen weltweit hat nun der Nissan Leaf die Nase vorn, der bislang mehr als 400.000 Mal abgesetzt wurde und auch für VW entwickeln sich die Dinge mittlerweile prächtig, der e-Golf ist hierzulande das meistverkaufte E-Auto.

Und wo ist aktuell Österreichs Beitrag dazu? Zum einen bei der Mühlviertler Firma Kreisel, die Benziner medial wirkungsvoll in E-Autos umbauen und zum anderen bei Magna in Graz. Dort läuft nämlich der Jaguar I-Pace vom Band, der sich seit dem Genfer Automobilsalon mit dem Titel „Europas Auto des Jahres“ schmücken darf.