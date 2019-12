Eine langsame Annäherung an verzweifelte Abgründe

Es ist schwer, den Figuren in Gunther Schwaigers „Der Taucher“ anfangs nahe zu kommen. Es scheint mit allen etwas nicht zu stimmen, alle tragen eine unüberwindbare Fassade vor sich her, sind kaum greifbar.

Es ist eine der großen Stärken des Kinospielfilmdebüts von Günter Schwaiger, dass er mit ganz versteckten Karten zu spielen beginnt. Dass die Geschichten rund um seine Charaktere erst nach und nach enthüllen, was diese alle eint und gebrochen hat. Welch destruktive Spirale ihr Leben bestimmt.

„Der Taucher“ ist ein Film über Gewalt und vor allem ein Film, der es schafft, die weiten Kreise aufzuzeigen, die Gewalt auftut, die Abgründe, die sie schafft. Es ist nicht nur der Schmerz, den die schlagende Hand hinterlässt, es ist die Demütigung, die Angst, die Herabwürdigung und die Grausamkeit, dass dies alles weitergegeben wird.

Schwaiger löst gekonnt Vorurteile auf

Irene und Paul waren ein Paar, jetzt ist ein Gerichtsverfahren anhängig und Irene lebt innig mit ihre Tochter Lena verbunden auf Ibiza. Paul ist Musiker, ein feinfühliger Mensch, der Angst um seine fragile Künstlerkarriere hat und Irene auf Ibiza wieder auf- und heimsucht. Ein Mann, der Frauen schlägt kann ein sensitiver Feingeist aus der gehobenen Schicht sein? Schwaiger löst hier gekonnt jegliche Vorurteile auf, Gewalt komme in solchen Kreisen nicht vor.

Alex Brendemühl und Franziska Weisz geben ein Paar, das nicht schwarz-weiß ist, das keiner einfachen Täter-Opfer-Konstellation folgt. Beweggründe und Motive ihres Handelns sind vielschichtig und damit ganz nahe am Leben und an jener Realität, vor der viele die Augen verschließen wollen. Ein Opfer der Gewalt, die seinen Vater Paul antreibt, ist auch Sohn Robert (Dominic Marcus Singer). Sein Schicksal ist besonders tragisch und führt fast unausweichlich in eine weitere Tragödie für die Familien.

Gunter Schwaiger hat einen sehr eindringlichen Film geschaffen, der Zeit braucht, sich zu entfalten. Dann jedoch wird er zum Drama und Thriller mit Sog und hervorragender Besetzung.

Ab sofort im Kino.