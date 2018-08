Eine Matinee, die letztlich schmeckte

Von Roland Korntner

„Sonntag 10.30. Sat’s deppat?“ Mit diesem Spruchband taten die Fans der SV Guntamatic Ried ihren Unmut über den Spieltermin kund. „Sorry, der Rest ist no‘ Kirche“, hieß es im erst mit sechs, später dann sogar mit acht Wattens-Fans besetzten Gästesektor.

Viele Chancen

Der Innviertler Fußball-Zweitligist trotzte aber nicht nur der ungewöhnlichen Anstoßzeit, sondern auch der enormen Hitze und erarbeitete sich im Duell der beiden Titelanwärter bis zur 75. Minute ein großes Chancenplus. „Das einzige Manko war, dass wir nicht mit 2:0 in Führung gegangen sind“, bilanzierte Coach Thomas Weissenböck. Wie wahr, denn neben der Führung durch Mayer (21.) fanden die Oberösterreicher durch Lubega (3., 51.), Ammerer (6.), Schilling (7.), Grgic (17.), Mayer (28.), einen Kröpfl-Freistoß an die Latte (41.) und Boateng (42.) viele Chancen vor.

Wieder eine Mannschaft

Fast aus dem Nichts kassierten sie nach einer Unachtsamkeit dann den Ausgleich durch Kovacec (68.), doch Pecirep sorgte per Kopf für das 2:1 (74.). Der Siegtreffer, weil die Tiroler in der Schlussphase zwei Topchancen vergaben. „Da waren wir stehend k.o., da mussten wir der Hitze und dem Tempo Tribut zollen“, so Weissenböck. „In der Schlussphase bin ich tausend Tode gestorben“, atmete auch Manager Fränky Schiemer tief durch.

Ja, die Erleichterung über den Sieg in der Josko-Arena war den Riedern anzumerken. Was dabei besonders auffiel? Die SVR agierte geschlossen als Mannschaft. Viel mehr, als das letzte Saison der Fall war.

Bierkonsum explodiert

„Alle im Verein sind zusammengerückt“, bestätigte Lukas Grgic. „Alle ziehen an einem Strang“, ergänzte Thomas Mayer. Auch die Fans, 3066 waren gekommen, zeigten sich von ihrer besten Seite, feuerten ihre Rieder lautstark an. Und stießen auf den Sieg ausgiebig an. „Es wurde fast doppelt so viel Bier getrunken wie sonst“, hieß es. So schlecht hat diese erste Sonntags-Matinee der SVR letztlich ja doch nicht geschmeckt.