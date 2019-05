Eine Million Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht

PARIS — Rund eine Million Tier- und Pflanzenarten sind nach einem UN-Bericht vom Aussterben bedroht. Viele könnten bereits „in den kommenden Jahrzehnten“ verschwinden, heißt in der Studie zur weltweiten Artenvielfalt, die der Weltrat für Biodiversität (IPBES) gestern in Paris veröffentlichte. Die Wissenschafter fordern darin „tiefgreifende Änderungen“ vor allem in der internationalen Landwirtschaft.

Der Mensch zerstöre seine eigenen Lebensgrundlagen, heißt es in dem rund 1800 Seiten starken Bericht, in dem Wissenschafter den bisher umfassendsten Überblick über den Zustand der geschätzt acht Millionen Arten geben.

Auch „die Sicherheit von Lebensmitteln, die Gesundheit und die Lebensqualität in der ganzen Welt“ seien durch das Artensterben bedroht. Besonders gefährdet sind Insekten – ihre Zahl hat sich in Europa in den vergangenen drei Jahrzehnten bereits um rund 80 Prozent verringert.

Hauptverantwortlich für die Zerstörung ist dem UN-Bericht zufolge der Mensch: Die Wissenschafter listen unter anderem Abholzung, Bergbau, Fischerei und Jagd als wichtigste Gründe für das Artensterben auf.

„Wir müssen die Lebensqualität in den Mittelpunkt stellen und nicht das Wirtschaftswachstum“, sagte einer der Autoren, Eduardo Brundizio. Konkret fordern die Experten des IPBES eine „nachhaltigere“ Landwirtschaft und „effiziente“ Fischereiquoten sowie eine Reform öffentlicher Hilfen für den Naturschutz.