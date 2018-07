Eine neue Ära: So wird die Bundesliga in Szene gesetzt

Die Fußball-Bundesliga startet in der am 27. Juli beginnenden Saison 2018/19 in eine neue Ära. Was das Format (Zwöferlig) betriff genauso wie bei den TV-Übertragungen. Die höchste Spielklasse ist künftig nicht mehr live im ORF und Sky zu sehen, sondern fast ausschließlich im Pay-TV. Sky lässt sich die Exklusivrechte für die kommenden vier Saisonen jährlich rund 35 Mio. Euro kosten und verspricht, die neue Zwölferliga mit einer ausgedehnten Berichterstattung noch besser in Szene zu setzen.

Gespielt wird — mit Ausnahme des Eröffnungswochenendes — weiterhin am Samstag und am Sonntag. Sky kündigte an, die Vorberichterstattung auf jeweils eine Stunde vor Spielbeginn auszubauen. „Am Montag gibt es zudem eine intensive Nachbetrachtung“, erklärte Live-Sport-Chef Thomas Trukesitz. Nicht weniger als fünf Stunden und formate wie „Dein Verein“, „Talk und Tore“ oder „Die Abstauber“ stehen zwischen 18.00 und 23.00 Uhr auf dem Programm.

25 Minuten Highlights

Sky überträgt 191 der 195 Spiele live und exklusiv, vier Spiele werden auch über A1 Now ausgestrahlt.

Der ORF muss sich mit den Highlight-Rechten zufrieden. Der öffentlich-rechtliche Sender bringt samstags und sonntags jeweils um 19.30 Uhr und damit relativ zeitnah nach Ende der meisten Spiele 25-minütige Sendungen mit Zusammenfassungen. Eine wöchentliche Show mit den Höhepunkten aller sechs Partien zeigt sonntags (22) auch oe24.TV. Die Online-Rechte für Highlight-Clips liegen neben Sky auch bei Laola1.

Die Anstoßzeiten

Spielbeginn ist für die drei Samstag-Spiele stets um 17 Uhr. Im Sommer werden auch am Sonntag alle drei Partien gleichzeitig um 17 Uhr angepfiffen, nach der ersten Länderspielpause im September nur noch das Topspiel. Zwei weitere Partien steigen dann um 14.30 Uhr.