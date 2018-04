Eine Ohrfeige zur Begrüßung

Begeisterung sieht anders aus: Die Ernüchterung ist Andrea Nahles ins Gesicht geschrieben, als am Sonntag auf dem Wiesbadener Parteitag der Sozialdemokraten das Ergebnis verkündet wird. Nur zwei Drittel der 631 Delegierten kann die 47-Jährige bei der Wahl zur neuen Parteichefin hinter sich bringen. Ihre bis vor Kurzem völlig unbekannte Herausforderin Simone Lange kommt auf 27,6 Prozent der Stimmen (bei 38 Enthaltungen und drei ungültigen Stimmen).

Nahles‘ mageres Ergebnis zeigt, wie enttäuscht viele Genossen von ihrer Führung sind — und, dass Nahles einen harten Job vor sich hat. Die Nachfolgerin des glücklosen Martin Schulz soll als erste SPD-Chefin der Geschichte das Kunststück fertigbringen, die Partei zu erneuern und zugleich die Regierungsgeschäfte in der ungeliebten Großen Koalition am Laufen zu halten. Das könne gelingen, schreibt sie den Wiesbadener Delegierten ins Stammbuch. „Den Beweis dafür will ich ab morgen antreten.“

Wie sie die Spaltung der SPD überwinden will steht freilich in den Sternen. Die Flensburger Oberbürgermeisterin Lange hat als Vertreterin des linken Flügels offenbar mehr Rückhalt in der Partei als es Nahles lieb sein konnte. In ihrer Bewerbungsrede hatte sie eine „echte Erneuerung“ der SPD, eine Abkehr von der Sozialreform Agenda 2010 und eine Entschuldigung der Partei bei den Hartz-IV-Empfängern gefordert.