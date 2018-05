„Jedes Konzert ist ein Aufbruch“, sagte gestern BOL-Kommunikationschef Norbert Trawöger. Auf die eben absolvierte zehntägige UK-Tour des Bruckner Orchesters Linz trifft dies sowieso zu, euphorisches Publikum, hymnische Kritiken. Das Bruckner Orchester sei ein Türöffner, sagte LH Thomas Stelzer in London, der mit einer Wirtschaftsdelegation ein BOL-Konzert besuchte. „Wir sollten uns nicht scheuen, Begriffe wie Identität und Heimat in den Mund zu nehmen“, so Trawöger und Markus Poschner, Chefdirigent, gestern im Kepler Salon bei einem Gespräch um Rückblick und Ausblick des Bruckner Orchesters Linz.

Mit 71 Kisten durchs Königreich

Die Fakten abseits des künstlerischen Programms der Tour im Vereinigten Königreich sprechen für sich: 5070 Konzertbesucher, 550 Konzertminuten, 71 Transportkisten, 4680 zurückgelegte Kilometer, 98 Musiker, 2 Solistinnen, 9 BOL-Mitarbeiter, 3 Dokumentaristen (für Film, Foto etc.) — in Edinburgh, Middlesbrough, London, Reading, Sheffield, Birmingham. „Gemeinsam ein Meisterwerk — Mahlers ganzheitlicher Versuch, die Welt einzufangen … endet in einem riesigen Fest, in gewaltiger Freude“, war im VOLKSBLATT zu lesen, das die Tournee begleitete.

Alle Welt spiele Gustav Mahler, die 2. Symphonie sei auch in Steinbach am Attersee entstanden. Und wenn man sich die Volksmusik Böhmens und Oberösterreichs anhöre, finde man bei Mahler genügend Anklänge, Ländler …, sagt Poschner. Dass er diesen Heimvorteil für das BOL in Anspruch nimmt, ist selbstverständlich. Dies gilt erst recht für Anton Bruckner: „Bruckner ist nicht gleich Bruckner“, so der Dirigent, der um eigene Dechiffrierung bemüht und auf eigene Interpretation erpicht ist. Die England-Tour sei eine Standortbestimmung gewesen. Man wolle bei dieser Literatur ganz vorne mitspielen. „Wir haben eine oö. Note im Gepäck, die sonst keiner hat“, betont Poschner. Wenn man dann in London das Publikum aufspringen sehe und Standing Ovations bekomme, führe das auch vor Augen, was dieser Klangkörper in Verbindung mit mir zu leisten imstande ist. „Diese UK-Reise war eine Reise zum eigenen Ich.“

„Wir wollen in den großen Zentren der Musik mit immer wieder neuen Erkenntnissen zu unserem Repertoire einen Fuß in der Tür haben“, sagen Poschner und Trawöger. China und Korea für 2020, England 2021 … es gebe Einladungen und Gespräche. Die Finanzierung ist eine Herausforderung. Man müsse immer versuchen, mehrere Quellen zu nützen, etwa Sponsoring, es könne nicht alles der öffentlichen Hand zugeschoben werden, sagt Poschner. Aber: „Man kann nicht besser in das eigene Land investieren, das zeigt die Rendite.“ Das Echo schalle zigfach zurück.

Mit Flexibilität an die Leute rankommen

Verblüfft war man auch über den unverkrampften Zugang der Briten zu Veranstaltungen dieser Art, Dresscodes würden da kaum eine Rolle spielen. Natürlich sei das abendliche Ritual solcher Veranstaltungen bei uns eine großartige Sache, aber es gelte flexibel zu sein, um an die Leute ranzukommen, so der Chefdirigent. Oberösterreich sei mit den vielen Blasmusiken und Musikschulen einzigartig, die Leute seien stolz auf das Bruckner Orchester und man werde Ende Juni wieder mit vier, fünf Terminen draußen sein bei den Leuten im Land. Und im Herbst wird es Bruckners „Achte“ mit dem BOL auf CD geben …

Ph. W.