Eine Pippi, mehr Jazz und zwei Waschmänner

Breites Veranstaltungsprogramm im Kulturhaus „Im Schöffl“ in Engerwitzdorf — Zehn Prozent Besucherzuwachs

Engerwitzdorf gehöre zu den am schnellsten wachsenden Gemeinden Oberösterreichs, sagt Bürgermeister Herbert Fürst. Seit mittlerweile neun Jahren wird der immer größer werdenden Einwohnerschaft ein vielfältiges und hochwertiges kulturelles Programm im Kulturhaus „Im Schöffl“geboten. Im Vergleich zur vorangegangenen Saison konnte in der abgelaufenen Spielzeit bei den Eigenveranstaltungen eine Steigerung der Besucherzahlen von 10 Prozent erreicht werden.

Neben Schauspiel, Kabarett, Literatur und Musik — die Klassik-Schiene „Lui Chan’s 1.-Klassik“ wird kuratiert vom 1. Konzertmeister des Bruckner Orchesters, Lui Chan — wird in der kommenden Saison eine neue Jazzreihe und ein Programm speziell für Kinder initiiert.

Das junge Publikum erwartet ein Gastspiel des Linzer Theater des Kindes, das am 18. Jänner 2019 mit seiner Produktion „Bergkristall ins Mühlviertel kommt. Das theater tabor ist am 10. Februar mit dem Kindermitmachtheater „Pippi Langstrumpf“ zu Gast.

Jazzig wird es u.a. beim Open Air „Brasslufthammer“, wenn am 25. Mai Jazz-Bigband und Blasmusikkapelle musikalisch fusionieren.

Ruhigere Klänge werden beim traditionellen Weihnachtskonzert im Kulturhaus „Im Schöffl“ am 16. Dezember mit Mitgliedern des Bruckner Orchesters und dem jungen Zither-Talent Vanessa Peham angeschlagen.

Den „Waschmännern“ auf der Spur sind die Kabarettisten Flo und Wisch am Silvesterabend und eine interessante Kombination wird den Besuchern am 8. Februar geboten, wenn Schauspieler Ferry Öllinger mit dem Vocalensemble Lalá auftritt. Oscar-Glamour kommt mit Karl Markovics am 11. November nach Engerwitzdorf. Mit den OÖ-Concert-Schrammeln gibt er eine musikalische Lesung.

mmo

www.imschoeffl.at