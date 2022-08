Bei der 24. Auflage des City Kriteriums in Steyr lieferte sich am Sonntag erstmals die Straßenrad-Elite packende Rad-an-Rad-Duelle in der Altstadt. „Es war eine richtig coole Premiere mit wirklich vielen Zuschauern an der Strecke. Der Kurs war schwer. Nicht so sehr wegen der Topografie, aber technisch sehr anspruchsvoll“, meinte Marvin Hammerschmid, der sich zum Landesmeister krönte. Der Fahrer vom Hrinkow Advarics Cycleang musste beim Heimrennen nur Florenz Knauer (Team 54×11) und Teamkollege Ziga Horvat im Sprint den Vortritt lassen.

Waldinger vor EM-Einsatz

Das Spektakel vom Vortag war bei der jährlichen Hrinkow Community Ausfahrt natürlich auch Gesprächsthema unter den 110 Teilnehmern — Profis, Partner, Sponsoren und Journalisten. „Es war richtig lässig und ich denke für alle eine unvergessliche Geschichte“, zog Veranstalter und Team-Manager Alexander Hrinkow ein mehr als positives Fazit.

OÖ-Rundfahrtssieger Rainer Kepplinger fehlte gestern im bunt zusammengewürfelten Peloton. Der Waldinger reiste zur EM nach München, wo er am Mittwoch im Einzelzeitfahren Gas geben wird.

Von Daniel Gruber