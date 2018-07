Eine runde Sache

Von Barbara Stiendl

Das NEUE VOLKSBLATT und der oberösterreichische Privatsender LT1 luden kürzlich zum Knödelkochkurs in „Ingrid Pernkopfs Kochschule“ ins Landhotel Gasthof Grünberg am See in Gmunden ein. In die hohe Kunst des Knödelmachens führten die beiden Köchinnen Sandra Hummer und Maria Miglbauer die „Hobbyköchinnen“ perfekt ein. Die begnadeten Köchinnen wiesen in die Geheimnisse des Knödels ein und zeigten mit viel Liebe fürs Detail zahlreiche Tricks und gaben viele Tipps. In diesem Kochkurs lernten die begeisterten Teilnehmerinnen und Teilnehmer u. a. Semmel-, Haschee-, Spinat-, Topfen-, Grieß-, Servietten-, Obst- und Eisknödel zu fabrizieren. Die Rezepte von den runden Klassikern stammen aus dem Kochbuch „Knödelküche“ von Ingrid Pernkopf und Christoph Wagner, das in neuer Aufmachung einmal mehr bewährte Rezepte und abwechslungsreiche Zubereitungsvarianten garantiert. „Bei einem Kochkurs in unserer Genusskochschule lernen die Gäste Spezialtitäten der österreichischen Küche kennen. Hier können Anfänger und Begabte ihre Kochkünste verfeinern, kreativ anrichten und anschließend in gemütlicher Runde genießen“, so Franz Pernkopf.

Gewinnchance: Das VOLKSBLATT verlost auf Facebook zwei Mal ein Knödelkochbuch, eine Nächtigung mit Frühstücksbüffet und einen Kochkurs (4,5 Stunden) im Landhotel Grünberg am See, jeweils im Wert von 250 Euro.