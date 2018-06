Eine Rundfahrt zum Genießen

Was vor mehr als einem Jahrzehnt als Rad-Freunschaftstour begonnen hatte, erlebt heuer die neunte Auflage als Oberösterreich-Radrundfahrt. Eine Tour, die sich größter Beliebtheit erfreut, muss Radsport- Landesboss Paul Resch Bewerbergemeinden für Etappenziele mittlerweile vertrösten. Auch bei den Teilnehmern ist der Zuspruch enorm, die 9. OÖ-Tour von 14. bis 17. Juni werden mehr als 140 Radprofis aus 20 Nationen in Angriff nehmen. Gestartet wird die Tour beim Science Park der Johannes-Kepler-Uni in Linz-Auhof, wo auch Hobbyfahrer die erste Etappe hinauf nach Pelmberg „erfahren“ dürfen. Diese gilt nämlich als offizielle JKU-Rad-Meisterschaft, betonte Vize-Rektor Andreas Janko die Symbiose von „Sport und Wissenschaft“.

Zehn Radställe aus Österreich wollen die UCI-Punkte für den OÖ-Toursieg einheimsen, allen voran die Lokalmatadore von Felbermayr Wels um den dreifachen Sieger Stefan Rabitsch. Diesen sieht Dominik Hrinkow vom gleichnamigen Rennstall auch als den Topfavoriten für die heurige Auflage.

Die Feldbinder-KTM-Equipe um Andreas Walzel will vereinzelt „aufzeigen und das Rennen des Jahres genießen.“

