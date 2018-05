Eine Rutsche in Europas Design-Hauptstädte

Kooperationsverträge der Wirtschaftskammer in Mailand und Barcelona ermöglichen heimischen Firmen Zugang zur Spitze der Kreativwirtschaft

Von Christian Haubner aus Mailand und Barcelona

Es war nur ein Halbsatz, den Christoph Leitl halblaut wohl eher zu sich selbst als zu den Umstehenden gesagt hat. „Das ist jetzt meine letzte Unterschrift unter ein Abkommen der Wirtschaftskammer Österreich.“ Dann nahm der Wirtschaftskammerpräsident, der am kommenden Freitag sein Amt an Harald Mahrer übergeben wird, im Saal des Barcelona Design Centers Platz und unterzeichnete mit dessen Präsident Miquel Valls ein internationales Kooperationsabkommen der beiden Institutionen. Einen Tag zuvor hatte Leitl wie berichtet bereits ein entsprechendes Abkommen mit dem italienischen „Istituto Europeo di Design“ in Mailand unterfertigt.

Im vergangenen Jahr hat WKO-Chef Leitl zehn derartige Abkommen „mit den weltweit tollsten Wissenschafts- und Forschungsinstituten“ realisiert. Ziel ist es, den rund 500.000 Mitgliedsbetrieben der Kammer Kooperationsmöglichkeiten mit diesen Institutionen zu geben. „Das eröffnet ein gewaltiges Fenster in die Zukunft“, ist Leitl überzeugt.

Bei der letzten Delegationsreise Leitls als WKO-Präsident geht es besonders um heimische Firmen, die im Bereich der Kreativität und des Designs arbeiten. Denn Mailand und Barcelona gelten als Design-Hauptstädte Europas.

Kreativunternehmen wachsen doppelt so schnell

Das Potenzial sei riesig, betont Leitl: „Denn Kreativunternehmen wachsen doppelt so schnell wie der Durchschnitt der Unternehmen und exportieren doppelt so viel.“ Und „wenn man weiß, dass ein Euro Dienstleistungsexport sechs Euro Warenexport nach sich zieht, dann ist das ein wesentlicher Motor“. Denn ein Prozent Exportsteigerung bedeute rund 10.000 neue Arbeitsplätze, rechnet der Präsident vor. Die Chance für kleine und mittlere österreichische Unternehmen, mit den Großen der Welt zusammenzuarbeiten, stelle eine riesige Chance dar. „Denn Österreich verdient 60 Prozent seines Wohlstandes außerhalb der eigenen Grenzen. Das heißt, der Wettbewerb ist europäisch und global. Und dabei wollen wir unseren Firmen helfen.“

Europa habe nur rund sieben Prozent der Weltbevölkerung, aber 25 Prozent der Wirtschaftsleistung und gut 50 Prozent der Sozialleistungen.

Kooperation innerhalb Europas ist entscheidend

„Das bedeutet: Die Kooperation innerhalb Europas wird über unseren künftigen Erfolg und unseren künftigen Lebensstandard entscheiden!“

Ein Grundstein für diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Sektor Kreativwirtschaft und Design wurde nun gelegt: Das Mailänder Designinstitut verfügt als eine der herausragendsten Designeinrichtungen des Kontinents über gut 1500 Mitarbeiter und 8000 Studierende. Und die 160 Mitgliedsbetriebe des katalanischen Design Clusters machen einen jährlichen Umsatz von rund 1,8 Mrd. Euro. Mit der Vernetzung und der Möglichkeit, an gemeinsamen Projekten und Aufträgen zu arbeiten wolle man heimischen Unternehmen aller Größenordnungen den Weg an die Weltspitze ebnen.

*

Der Autor nahm auf Einladung der WKO an der Delegationsreise teil.