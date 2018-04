„Jetzt ist alles möglich“ — Salzburg will ins Endspiel

RB Salzburg zog als erster österreichischer Verein seit Rapid 1996 in ein Europapokal-Halbfinale ein — „Ist wie in einem Märchen“

Von Christoph Gaigg

„Salzburg braucht eine magische Nacht“, hatte das VOLKSBLATT vor dem Spiel getitelt. Besser hätten die Roten Bullen diesen Auftrag im Europa-League-Viertelfinale gegen Lazio Rom nicht erfüllen können. Dieses 4:1, gepaart mit drei Toren in denkwürdigen vier Minuten, wird auf ewig eine der größten Sternstunden im österreichischen Fußball bleiben. „Es ist alles wie in einem Märchen. Dieser Abend wird ein absoluter Höhepunkt der Karriere bleiben, den man später mal erzählen kann“, sagte Stefan Lainer, Torschütze zum 4:1.

Nicht nur, dass erstmals seit 1996 (Rapid) eine österreichische Mannschaft in einem Europapokal-Halbfinale steht — einzigartig war vor allem die Art und Weise, wie diese Salzburger Gala-Nacht zustandegekommen ist. „Das ist etwas Außergewöhnliches, was da passiert ist“, sagte selbst der besonnene Trainer Marco Rose. „In Salzburg ist eine Euphorie entstanden und auf dieser Welle sind wir mitgeschwommen“, erklärte Lainer.

Einzigartige Atmosphäre

Tatsächlich war die Emotionalität und das Adrenalin nach der irren Aufholjagd in jeder Faser zu spüren — sowohl bei den Protagonisten, als auch bei den Fans, die, in völliger Ekstase, für eine nie dagewesene Atmosphäre in der Bullen-Arena sorgten. „Das ganze Stadion hat gebebt. Unglaublich, wie sie uns dann nach vorne gepusht haben. Wir haben uns in einen Rausch gespielt“, schilderte Lainer. „Wir wollten ein besonderes Spiel machen. Das ist uns, unabhängig vom Ergebnis, gelungen. Umso stolzer bin ich, dass wir auch noch eine Runde weiter sind“, sagte Rose.

Dementsprechend freien Lauf ließen die Salzburger ihren Emotionen bei der anschließenden Kabinenparty. „Es wurde getanzt, geschrien und gesungen“, berichtete ein lachender Xaver Schlager.

Lobeshymnen vom Chef

Selbst Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz ließ es sich nicht nehmen, zur Party dazuzustoßen. „Es war ganz einfach gewaltig. Es war eine endlose Kette von Ereignissen. Vielen Dank, ihr seid ein super Team.“

Lobeshymnen vom Chef, die sich der Klub verdient hat. Das zeigen auch die Zahlen: Als erstes heimisches Team seit dem Wiener Sportklub vor 50 Jahren beim 7:0 gegen Juventus erzielte RB vier Tore gegen einen italienischen Verein, um nur ein Beispiel zu nennen. Es gäbe unzählige davon. Und vielleicht folgen ja noch welche. Denn wie sagte Rose: „Wir schreiben gerade eine neue Geschichte und wir freuen uns auf alle Kapitel, die noch kommen.“