Eine Stadt-Seilbahn für Linz soll den Verkehr spürbar entlasten

LINZ — Die oberösterreichische Landeshauptstadt Linz schielt auf eine Stadt-Seilbahn. Eine bei der Wiener Baucon ZT GmbH um etwa 50.000 Euro in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie schlägt eine 8,4 Kilometer lange Seilbahnverbindung zwischen dem Bahnhof Ebelsberg und der künftigen Hafencity vor — mit Option auf Verlängerung bis zum Pleschinger See um weitere 1,6 Kilometer. Ein erster Streckenabschnitt von 3,5 Kilometern könnte vom Bahnhof Ebelsberg bis zum voestalpine-Werksgelände realisiert werden. Die Gesamtkosten für alle drei Abschnitte der favorisierten Drei-Seil-Bahn mit 167 Gondeln (bis 35 Personen pro Kabine) würden bei 283 Millionen Euro liegen. Je Fahrtrichtung ließen sich pro Stunde damit 5500 Passagiere transportieren.

Plan: Bund soll sich mit 50 Prozent beteiligen

Bürgermeister Klaus Luger sieht im Gegensatz zu zahlreichen Seilbahn-Beispielen für Touristen insbesondere für das verkehrsüberlastete Linz eine „pure Notwendigkeit“ und will vom Bund eine Kostenbeteiligung von 50 Prozent anstreben, während sich Stadt und Land mit jeweils 70 Millionen Euro die andere Hälfte teilen könnten. Die Betriebskosten wären mit sieben Millionen Euro pro Jahr veranschlagt. Das nicht präferierte Einseil-Umlaufsystem als alternative Seilbahnoption würde immer noch mit insgesamt 175 Millionen Euro zu Buche schlagen. Infrastrukturstadtrat Markus Hein bezifferte gestern bei der Pressekonferenz die generelle Realisierungschance mit „50:50“. Man will in den nächsten Wochen erste Finanzierungsgespräche mit Bund und Land suchen. Mit dem Verkehrsmittel sollen unter anderem Bahn-Pendler motiviert werden, für Fahrten in das Industriegebiet beim Bahnhof Ebelsberg umzusteigen. Von den bis zu 45.000 erwarteten Fahrgästen pro Tag würden etwa 16.000 auf Pendler entfallen.