Eine Stahlbrücke aus dem 3D-Drucker

Es fiele einem doch die eine oder andere Stadt ein, die eine Brücke recht gut gebrauchen könnte. Wie schön, wenn die „einfach“ aus dem 3D-Drucker kommen würde …

Just in Linz wurde am Montag ein ebensolches Projekt vorgestellt. Das niederländische Technologie-Startup MX3D und das Joris Laarman Lab haben die weltweit erste voll funktionsfähige Stahlbrücke aus dem 3D-Drucker hergestellt. Nächstes Jahr wird sie in Amsterdam montiert. Das Bauwerk ist 12,5 Meter lang und 6,3 Meter breit und wird künftig den Oudeziijds Achterburgwal, den ältesten und berühmtesten Kanal der niederländischen Hauptstadt, überspannen. Sechs Monate lang wurde der Fußgängersteg Schicht für Schicht gedruckt. Einmal montiert wird die Brücke mit Sensoren ausgestattet, die ihr Schwingungsverhalten laufend dokumentieren. Die Ergebnisse werden in Echtzeit auf einen digitalen Brückenzwilling übertragen um den Bau weiter zu verbessern.

Provokanter Denkanstoß

Das Projekt hat nun den STARTS Prize in der Kategorie Innovative Collaboration gewonnen, der von der Europäischen Union vergeben und von der Ars Electronica durchgeführt wird. 2344 Einreichungen aus 88 Ländern habe es gegeben, sagt AEC-Chef Gerfried Stocker. „Mit dem Preis rückt Linz weiter ins internationale Blickfeld“, so Bürgermeister Klaus Luger. Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer ergänzt: „Hier werden Kunst, Technologie und Wissenschaft mit der Gesellschaft verknüpft.“

Der Preis in der Kategorie Artistic Exploration geht an die italienische Interaktionsdesignerin Giulia Tomasello, die eine Biotech-Slipeinlage gegen Pilzinfektionen entworfen hat. Frauen können in Eigenregie einen biologischen Gegenspieler zum Hefepilz züchten und sich somit eigenmächtig behandeln. Eine Ermächtigung der Frauen, eine Kampfansage an die monopolistische Pharmaindustrie, ein provokanter Denkanstoß.

