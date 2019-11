Eine starke Ansage

Die künftige Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die EU mit mehr Härte für europäische Interessen auftreten lassen und der Union damit auch gegenüber anderen Weltmächten mehr Ecken und Kanten geben. Eine solche inhaltlich härtere Gangart ist gut und auch längst überfällig!

Denn ausschließlich mit zurückhaltenden Worten und diplomatischer Zurückhaltung steht man im internationalen Spiel der Kräfte meist auf verlorenem Posten. Das gilt umso mehr, als man etwa in China, den USA oder in Russland immer weniger noble Zurückhaltung oder gutes Benehmen zeigt, sondern knallhart den eigenen Vorteil verfolgt.

Die angekündigte härtere Gangart braucht es in der EU aber auch nach innen. Denn immer wieder sind es die eigenen Mitglieder, die mit der Europäischen Union Schlitten fahren. So ist das Einstimmigkeitsprinzip sicher gut gemeint. Tatsächlich lähmt es die EU aber in wichtigen Fragen. Es sollte geändert werden, weil es sich als nicht geeignet erwiesen hat. Oder besser: weil die Regierungen vieler Mitgliedsländer nicht geeignet sind, das große Ganze zu bedenken.

Ja, die EU muss nach außen stärker auftreten. Sie muss aber auch intern endlich handlungsfähig werden. Sonst wird sie weiter als weich und zahnlos dastehen.