Eine Sternstunde für die Geschichtsbücher

Von Christoph Gaigg

Was für ein Märchen, was für eine Sternstunde! Dieser 8. März 2018 ist in die österreichische Fußball-Geschichte eingegangen. Salzburg gewinnt in Dortmund — alleine dieser Satz geht runter wie Öl, die Gänsehaut war ohnehin die gesamten 90 Minuten präsent. Zu eindrucksvoll war die Vorstellung des heimischen Meisters, der den deutschen Spitzenklub in die Schranken wies und nach dem 2:1 vom Viertelfinaleinzug träumen darf.

Es war zugleich der erste Auswärtssieg eines rot-weiß-roten Teams in (West)-Deutschland in den wesentlichen Bewerben des Europacups (UI-Cup ausgenommen). „Ein gutes Spiel. Aber es war nur der erste Schritt, ich will noch nicht feiern“, sagte ein bescheidener Held, Doppeltorschütze Valon Berisha.

Dabei hätte sich die Rose-Elf das jetzt schon verdient. Götze, Reus, Schürrle, Batshuayi — alles klingende Namen im Weltfußball, alles Spieler vom Prädikat Weltklasse. Doch die Salzburger brachten sie ebenso weitgehend zum Schweigen, wie die berühmt-berüchtigte Gelbe Wand. Wenn nach 45 Minuten ein gellendes Pfeifkonzert durch den Signal-Iduna-Park rauscht und nach einer Stunde die Bullen-Fans das Kommando übernehmen, sagt das alles über die Verhältnisse aus.

„Besser verteidigen“

Ja, es war ein beinahe perfekter Auftritt der Salzburger. Auch wenn Trainer Marco Rose hinterher sagte: „Wir haben ein Gegentor gekriegt, hätten das besser verteidigen können.“ Doch schon in Hälfte eins ließen die Mozartstädter so gut wie nichts zu, lauerten auf Ballgewinne und Umschaltsituationen. Der BVB schaffte es nie, gefährlich in den Strafraum zu kommen, wohingegen der österreichische Serienmeister an der Führung schnupperte: Bei einer Doppelchance scheiterten Hwang und Dabbur (40.), in der Nachspielzeit klopfte abermals Hwang mit einem Stangenschuss an.

Salzburg-Fans in Ekstase

Nach dem Seitenwechsel schlug die große Stunde der Bullen. Auch wenn etwas Glück dabei war, als der Referee nach Foul von Toprak an Hwang auf den Elfmeterpunkt zeigte, obwohl das Vergehen außerhalb war. Berisha interessierte das wenig, ließ die 2000 mitgereisten Anhänger erstmals so richtig feiern (49.). Doch selbst das genügte an jenem geschichtsträchtigen Abend nicht, das 2:0 war dann ein Musterbeispiel für RB-Fußball: Perfektes Pressingverhalten, schnelles Spiel in die Tiefe, Pass in den Rückraum, wo Berisha einhämmerte (56.). Klasse!

Das 1:2 durch Schürrle (62.) sollte dieses Europacup-Märchen letztlich nicht mehr schmälern.