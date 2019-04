Eine Straße, die funktioniert

Von Andreas Huber und Christoph Steiner

Die Einkaufsstraßen in Linz haben es derzeit nicht leicht: Leerstände in der Landstraße – immerhin der Straße mit der zweithöchsten Frequenz Österreichs nach der Wiener Mariahilfer Straße – und vor allem auch in der Schmidtorgasse stechen ins Auge.

In der viel diskutierten Hauptstraße eröffneten in den vergangenen Monaten eher Handy-Shops und Cannabis-Läden als wirkliche Frequenzbringer. Auch wenn sich dort einige neue Impulse auftun.

Als positiver Ausreißer hat sich dazu in den vergangenen Jahren die Herrenstraße als erste Parallelstraße zur Landstraße etabliert. Seit 2008 als Begegnungszone geführt, siedelte sich ein bunter Mix aus Gastronomiebetrieben und Dienstleistungsunternehmen an und machte die Gasse zum Geheimtipp.

Die Mischung stimmt

Die Mischung dürfte stimmen. Seit Donnerstag feiern die ansässigen Unternehmer die Eröffnung der Gastgarten-Saison. Mit regem Zulauf. „Die Herrenstraße ist einzigartig in Linz, was vor allem den individuellen Geschäften und der Gastronomie geschuldet ist. Wir verstehen uns allesamt sehr gut untereinander und ziehen an einen Strang – trotz unterschiedlicher Charaktere“, so Michael Nell, der erst im vergangenen Jahr mit der neuen Lounge im ersten Stock seines Hotels Schwarzer Bär einen neuen Anziehungspunkt geschaffen hat.

Internationales Cafe

Die Gastfreundschaft wird groß geschrieben in der Herrenstraße. So auch beim gebürtigen Kubaner Antonio Valdes, der sich 2009 mit seinem nach ihm benannten Cafe selbstständig gemacht hat. Sein „Wiener Kaffeehaus mit kubanischem Flair“ hat sich mittlerweile für viele Linzer zu einem Fixpunkt entwickelt. Die Möglichkeiten, im Gastgarten gemütlich Zeitung zu lesen, aber auch mal eine kubanische Zigarre zu rauchen oder exotischen Rum zu verkosten, sind nur einige der Vorzüge.

Der selbst kreierte Toast Valdes hat schon viele begeistert. Vor allem das bunt gemischte Publikum – von alt bis jung und vor allem auch international – ist wohl ein Alleinstellungsmerkmal.

Kulinarisches Angebot

Kulinarisches Angebot wird auch in der Alten Metzgerei groß geschrieben. Die Umwandlung zur Begegnungszone sei ein Glücksgriff gewesen, betont man dort. „Die Fußgängerzone wirkt sich sehr positiv aus. Hier herrscht eine besondere Atmosphäre – warum das so ist, das lässt sich dennoch irgendwie schwer erklären. Die positive Aura wurde natürlich auch durch die Neugestaltung 2008 unterstützt, ist aber vor allem ein Verdienst der einzelnen Geschäftsleute, die sich wirklich um ein Miteinander bemühen. Sie halten zusammen und treffen sich auf der Straße“, so Chefin Michaela Walchshofer.

Neuzugang Deli Linz

Erst im vergangenen Jahr kam das Deli als Neuzugang in die Herrenstraße. Mit eher gesundheitsbewusstem und urbanem gastronomischen Angebot konnte man schnell punkten. Dementsprechend zufrieden zeigt sich auch Stephan Zysset, der schweizer Geschäftsführer: „Wir haben ein innovatives Konzept, mit dem wir auf die Leute zugehen“, so Zysset, der die Herrenstraße vor allem im Frühjahr und Sommer als Zufluchtspunkt sieht.

„Dass muss sie auch sein. Denn hier kommt man nicht so einfach vorbei, wie etwa auf der Landstraße. Zu uns wird gezielt gegangen. Man muss also ein attraktives Angebot für das Publikum bereitstellen sowie jung, frisch und anders wirken. Wir sind nicht im Mainstream und wollen da bewusst auch nicht hin – das können wir auch nicht mit nur 30 Sitzplätzen im Lokal. Diese Straße ist deshalb perfekt für uns.“